Aflată la prima ediţie, “Cupa Hagi-Vodafone” a ajuns în faza finală, care se va desfăşura în perioada 26 mai - 1 iunie, pe Stadionul “Farul”. Rezervată copiilor cu vîrste cuprinse între 10 şi 12 de ani, competiţia va aduce la Constanţa 16 echipe din toată ţara, care au obţinut calificarea după disputarea fazelor zonale. Întrecerea a debutat... încă de vineri, cînd a sosit la Constanţa iniţiatorul acestui proiect, Gheorghe Hagi, cel mai mare fotbalist român din toate timpurile. Emoţionat, “Regele” a rememorat prima competiţie de acest gen la care a participat ca jucător. “Am ţinut foarte mult să creăm o competiţie la nivel naţional pentru copii şi am ales Constanţa, pentru că de aici am plecat eu, este oraşul meu şi tot la Constanţa am participat la prima competiţie din cariera mea de jucător. Este vorba de o întrecere pentru copii în vîrstă de 11 ani, Cupa Cravatele Roşii, care se desfăşura la Parcul Pionerilor. Am cîştigat cam tot atunci”, a povestit Hagi cu zîmbetul pe buze. Fostul mare jucător a explicat motivele pentru care a decis să lanseze acest proiect de anvergură. “Fotbalul mi-a dat mult şi a venit vremea să dau şi eu înapoi. Şi eu sînt un fotbalist care a plecat în carieră de la o astfel de competiţie. De altfel, cel mai important antrenor din viaţa mea este nea Ioji Bükkösi, cel care a avut grijă de mine între 10 şi 15 ani. El m-a ajutat şi m-a sprijinit. Vreau ca această competiţie să fie de mare importanţă şi să devină tradiţională. Încercăm să facem ceva care să-i bucure pe copii, iar dacă vrem să avem un fotbal competitiv, trebuie să-i sprijinim pe copii şi să le dăm şansa de a juca mult. Doar prin competiţii pot progresa, iar noi avem obligaţia să le creăm mediul cel mai bun. Eu am primit deja răspunsuri pentru ce am făcut şi acestea au fost bucurie, fericire şi sinceritate dihn partea copiilor”, a explicat Hagi.

Întregul buget al competiţiei este suportat de “Fundaţia Gheorghe Hagi”, înfiinţată de fostul jucător în urmă cu doi ani. “Regele” a asistat pe viu la meciurile din fazele zonale, declarîndu-se încîntat de cele văzute. “Potenţial există, dar este imposibil de ştiut unde vor ajunge, pentru că sînt mulţi factori care pot influenţa cariera unui om. Scopul meu este să le dau ocazia de a juca, de a crea entuziasm atît în rîndul jucătorilor, cît şi al antrenorilor. Este un semnal pozitiv pe care vreau să-l dau”, a adăugat Hagi. Desfăşurată sub egida Federaţiei Române de Fotbal, “Cupa Hagi-Vodafone” va deveni începînd de anul viitor obligatorie pentru fiecare club, pe plan judeţean, la această categorie de vîrstă.