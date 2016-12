Cupa Mării Negre, o tradiţie pentru voleiul masculin constănţean

Vineri va debuta în Sala Sporturilor din Constanţa Cupa Mării Negre la volei masculin, o competiţie devenită tradiţională, mai ales că anul acesta a ajuns la ediţia a 8-a. Pe lângă gazdele de la CVM Tomis Constanţa, la turneu mai participă VfB Friedrichshafen (Germania), Istanbul BBSK (Turcia) şi BCC-NEP Castellana Grotte (Italia). Cele patru echipe vor juca fiecare cu fiecare, vineri, sâmbătă şi duminică, de la orele 17.30 şi 20.30, iar cele şase meciuri vor fi transmise în direct de Neptun TV. CVM Tomis va juca în fiecare zi de la ora 17.30: cu Istanbul BBSK (vineri), cu BCC-NEP Castellana Grotte (sâmbătă) şi cu VfB Friedrichshafen (duminică).

„În primul rând, această competiţie reprezintă o tradiţie pe care încercăm să o menţinem, chiar şi în condiţiile economice mai vitrege din această perioadă. În al doilea rând, este un prilej deosebit pentru verificarea potenţialului echipei înaintea debutului nostru în Liga Campionilor. Prezenţa în Ligă reprezintă un moment de vârf în cariera oricărei echipe şi implicit aduce multă responsabilitate, multe griji şi o mare cheltuială. Am reuşit să aducem la Constanţa echipa din Friedrichshafen, antrenată de reputatul Stelian Moculescu, alături de proaspăta campioană balcanică, IBB Istanbul, şi de Castellana Grotte, care reprezintă tradiţia şi performanţa voleiului italian. Tomis va încerca să le facă faţă şi va lupta să câştige competiţia pentru a da încredere jucătorilor şi colectivului tehnic, dar şi satisfacţie spectatorilor care vor fi în tribune şi pe care îi aşteptăm în număr cât mai mare, mai ales că intrarea va fi gratuită”, a anunţat directorul executiv al clubului constănţean, Serhan Cadâr. „Sunt nişte meciuri bune pentru noi, care ne vor prinde bine în această perioadă de pregătire, pentru că am avut puţine amicale. Un alt plus este că jucăm cu echipe de valoare, care fac performanţă în voleiul european. Vor fi meciuri ideale pentru verificarea nivelul nostru de pregătire şi pentru reglarea relaţiilor de joc”, a declarat coordonatorul Marin Lescov.

Cu două zile înainte de startul Cupei Mării Negre, CVM Tomis s-a despărţit de doi jucători aduşi în această vară. Din motive personale, coordonatorul Shane Alexander (Australia) şi extrema Maximo Montoya (Venezuela) şi-au reziliat de comun acord contractele cu gruparea constănţeană. Conducerea clubului se află acum în discuţii cu un alt coordonator, care este aşteptat să sosească în următoarele zile la Constanţa.