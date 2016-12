Cupa “Primăverii”, prilej de reîntâlnire pentru fostele glorii ale voleiului şi handbalului constănţean

Veteranele voleiului şi handbalului feminin constănţean şi-au dat întâlnire vineri, în Sala Sporturilor, la ediţia din acest an a Cupei ‘Primăverii”. Organizat în fiecare an, în luna martie, de Primăria Municipiului Constanţa şi Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa, evenimentul s-a dovedit a fi un bun prilej de reîntâlnire şi amintire a anilor de glorie, “the old girls” fiind protagonistele a două partide spectaculoase. Primele care au intrat în scenă au fost fostele jucătoare de volei, cele care au ieşit câştigătoare la finalul întâlnirii fiind Doina Ferenţi, Marcela Bejan, Doina Răducanu şi Simona Iluşca. De cealaltă parte a fileului s-au aflat Aurelia Dincă, Delia Leiţoiu, Lenuţa Iordache şi Monica Tiba. „Ne era dor de volei. Unele mai avem ocazia să jucăm vara pe plajă, dar foarte puţin. Este o iniţiativă foarte bună. Am jucat cu sufletul şi atunci când joci cu sufletul se vede şi rezultatul”, a declarat Leiţoiu. A urmat meciul de handbal, în care am consemnat o absenţă importantă, Elena Frîncu, directorul DSJ, neputând fi prezentă la întâlnire. În schimb, în teren s-au aflat fostele jucătoare de valoare ale judeţului, printre care şi Iuliana Hobincu-Costea, participantă cu echipa naţională a României la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976. „Îmi place să joc handbal şi să aduc la astfel de meciuri şi copiii. A fost o atmosferă foarte frumoasă. Fac tot posibilul să ajung în fiecare an la această întâlnire. Nu se mai compară handbalul de acum cu cel de pe vremea noastră, dar încercăm doar să ne dezmorţim un pic”, a declarat Iuliana Hobincu-Costea. Cupa “Primăverii 2010” se încheie duminică, când, între orele 12.00-14.00, concurentele se vor întâlni pentru o sesiune de aquagym la Bazinul “Spectrum” din cartierul Faleză Nord.