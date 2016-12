“Cupa Stelelor Estului“ este gata de start

Astăzi vor debuta partidele celei de-a 4-a ediţii a turneului internaţional pentru juniori sub 15 ani „Cupa Stelelor Estului“. Competiţia este adresată sportivilor născuţi după 1 ianuarie 1999 şi reuneşte la start patru echipe: Academia Hagi, Galatasaray Istanbul (Turcia), Cerno More Varna (Bulgaria) și Academia Ferenc Puskas (Ungaria). Precedentele trei ediții s-au încheiat cu victoria finală a Academiei Hagi (2010 şi 2013) și a formației turce Bursaspor (2011). Ediţia 2014 a turneului internaţional U15 “Cupa Stelelor Estului“ se va desfăşura în zilele de 8, 9 şi 11 septembrie 2014, pe terenul Central al Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi“, de la Ovidiu. Partidele se vor desfășura în sistem campionat, fiecare cu fiecare. Intrarea spectatorilor este liberă. Programul Cupei “Stelele Estului“ - astăzi: Galatasaray Istanbul - Academia Puskas (ora 17.00), Academia Hagi - Cerno More Varna (ora 19.00), mâine: Galatasaray Istanbul - Cerno More Varna (ora 17.00), Academia Hagi - Academia Puskas (ora 19.00), joi: Academia Puskas - Cerno More Varna (ora 17.00), Academia Hagi - Galatasaray Istanbul (ora 19.00).