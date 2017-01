Cupele europene? Ce glumă!

Trei eşecuri consecutive şi FC Farul se îndreaptă vertiginos către subsolul clasamentului Ligii I. Vineri seară, constănţenii au pierdut pentru a doua oară consecutiv pe teren propriu în faţa unei nou promovate. 0-1 în faţa Ceahlăului Piatra Neamţ, în etapa a şasea, unicul gol fiind marcat de Radu Doicaru, fostul jucător al Farului, în minutul 70. Istoria partidei a avut însă două momente decisive. În min. 54, Tibi Moldovan a irosit o lovitură de pedeapsă, acordată pentru un fault comis de Nohai asupra lui Liviu Mihai, trimiţînd mingea în bara din dreapta lui Ionuţ Curcă. Cinci minute mai tîrziu a ieşit la rampă asistentul Marcel Savaniu, care a semnalizat aiurea o poziţie de ofsaid la Guriţă şi centralul Alexandru Deaconu a anulat golul marcat de Iulian Apostol. Cele două gafe au dus la înfrîngerea “rechinilor”, dar nici jocul elevilor lui Momcilo Vukotic nu a convins. Cu Disney lăsat pe bancă, alături de “pedepsitul” George Curcă, atacul a suferit, doar cursele lui Guriţă pe partea dreaptă punînd în dificultate defensiva nemţeană. În schimb, apărarea Farului a “dormit” la singura ocazie mai periculoasă a oaspeţilor, permiţîndu-i lui Doicaru să-l execute pe Vlas. Curios, Vukotic nu a dat indicaţii de pe margine, preferînd să stea alături de Lucian Marinof. Sarcina de a conduce echipa i-a revenit celuilalt secund, Cristian Cămui, care s-a sfătuit telefonic cu directorul tehnic Ion Marin, aflat în tribuna oficială.

În ciuda aşteptărilor, tehnicianul sîrb nu şi-a pierdut scaunul după acest eşec, suma din contract determinînd clubul să nu renunţe la serviciile sale. Vukotic a mărturisit însă că nu mai înţelege nimic din ce se întîmplă cu formaţia sa. “Am venit aici cu ambiţii, am jucat 12 meciuri oficiale în acest sezon şi nu mai înţeleg nimic. Pînă la meciul cu Unirea Urziceni am jucat bine şi am avut rezultate. În primele trei etape am adunat 7 puncte, iar în următoarele trei niciunul şi nici măcar nu am reuşit să înscriem. Este greu şi pentru mine să explic o schimbare atît de mare. Cu siguranţă, pentru mine este dificil pentru că am văzut echipa în perioada de la debutul sezonului şi am crezut că am ce vreu. După ultimele trei partide, cînd am arătat cu totul altă faţă, nu mai ştiu care este adevărata faţă a echipei”, a spus Vukotic.

Au evoluat formaţiile - FC Farul (antrenor Momcilo Vukotic): Vlas - Farmache (71 Băcilă), Gheară, Şchiopu, L. Florea - Guriţă, Fl. Lungu, Voiculeţ, I. Apostol - L. Mihai (80 M. Nae), T. Moldovan (58 Disney); Ceahlăul (antrenor Ion Moldovan): I. Curcă - Avădanei, Alistar, Nohai - Purică, T. Şerban, C. Ilie, Rusmir (63 Simic), Ivaşcă (73 Văsîie) - Doicaru (80 A. Petrescu), M. Ilie. A marcat: Doicaru 70. Cartonaşe galbene: Farmache, Gheară, Voiculeţ/ I. Curcă, Alistar, M. Ilie. Au arbitrat: A. Deaconu (Bucureşti) - M. Savaniu (Sibiu), D. Bârgăoanu (Bucureşti).