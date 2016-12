Cupidon îşi face de cap!

De când s-a zvonit că fotomodelul francez Baptiste Giabiconi şi cântăreaţa americană Katy Perry s-au cuplat, toată lumea vrea să afle cât mai multe despre bărbatul care pare să-i fi redat încrederea în dragoste vedetei americane. Într-un interviu, tânărul a vorbit despre relaţia lui cu cântăreaţa americană. „Nu o văd ca voi, ca un star. Când suntem împreună, noi doi, vorbim despre tot şi despre nimic”, a declarat Baptiste Giabiconi. În plus, Baptiste a recunoscut că nu se foloseşte de această relaţie ca să devină cunoscut. „Nu am niciun interes să-mi fac publicitate. Ea este în cealaltă parte a Atlanticului, eu aici. Cariera mea este în Europa. Şi cine vă spune că nu Katy îşi face reclamă cu mine? Ar trebui să-i adresaţi ei această întrebare!”, a mai spus manechinul, care a completat: „Nu caut să mă aşez pe viaţă, în acest moment. Ador să las lucrurile de la sine în dragoste. Dacă ele evoluează între noi, cu atât mai bine. Dacă nu, nicio pagubă!”, a declarat franc fotomodelul francez.

Şi Scarlett Johansson trăieşte de ceva timp o nouă poveste de dragoste, dar s-a decis abia acum să rupă tăcerea şi să ofere câteva detalii. Actriţa, care are o relaţie cu directorul de publicitate Nate Taylor, recunoaşte că se simte minunat. „Totul este grozav acum. A fost o perioadă bună. Am avut linişte. Vreau să muncesc la lucrurile cu adevărat grele şi când nu o fac, vreau să ies cu oamenii cu care îmi place să fiu şi asta este. Cred că va fi un an interesant”, a declarat starul. Scarlett Johansson mai are un motiv de bucurie, iubitul ei s-a împăcat în sfârşit cu situaţia de a avea o relaţie cu o celebritate.