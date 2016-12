Cuplaje voleibalistice la Constanţa

Vineri şi sâmbătă, Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui ultimele partide jucate pe teren propriu de echipele naţionale de volei ale României în Liga Europeană 2011. Adversarele celor două reprezentative române vor fi selecţionatele statului Belarus, în ultima etapă a competiţiei. Pentru fetele antrenate de Darko Zakoc acestea vor fi ultimele jocuri din competiţie, România având şanse zero de calificare în Final Four. Nu acelaşi lucru este valabil pentru formaţia masculină, care este lider în Grupa C, cu trei puncte avans faţă de Slovacia. Tricolorii antrenaţi de Stelian Moculescu sunt favoriţi la câştigarea grupei şi, implicit, la calificarea pentru turneul final de la Kosice, unde ar putea întâlni Slovacia, Slovenia şi Spania sau Olanda, pe 16 şi 17 iulie 2011.

Partidele România - Belarus se vor disputa vineri şi sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa. În ambele zile, băieţii joacă de la ora 18.00, iar fetele de la ora 20.30.