Cuplu arestat pentru proxenetism

Reţinuţi în urma descinderilor efectuate de luptătorii DIAS, soţii Sunai şi Larisa Seigean Ali au fost arestaţi pentru 29 de zile de magistraţii Judecătoriei Constanţa sub aspectul comiterii infracţiunii de proxenetism. Totodată, cel de-al treilea suspect, Ciprian Georgian Costandache, tânărul care colecta banii de la prostituate, este cercetat în stare de libertate cu interdicţia de a părăsi localitatea pentru comiterea aceleiaşi infracţiuni. Procurorii au stabilit că soţii Ali au înlesnit practicarea prostituţiei mai multor tinere, unele dintre ele cu vârste sub 18 ani, însuşindu-şi banii câştigaţi de acestea. Anchetatorii au reuşit să îi reţină pe cei trei în urma unui flagrant organizat la un hotel din staţiunea Mamaia. Un ofiţer sub acoperire a plătit suma de 700 de lei în vederea întreţinerii de raporturi sexuale cu două dintre minorele exploatate sexual. Banii primiţi de cele două fete au fost luaţi de Constandache, care i-a dus acasă la Ali.

• RACOLATE DIN CENTRUL DE PLASAMENT • Odată cu extinderea cercetărilor, anchetatorii au descoperit că cele două minore, Ionela V., de 14 ani, şi Ana Maria F., de 15 ani, provin din familii dezorganizate şi erau internate într-un centru de plasament al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa. „Ionela a fost adusă la centrul de plasament pe 22 iunie, iar pe 24 iulie am fost informaţi că a fugit. Ana Maria a fugit din centru joi dimineaţă, după ce a apărut în presă ancheta poliţiştilor“, a declarat Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanţa. Oamenii legii spun că este posibil ca cele două minore să fi practicat prostituţia cu toate că erau internate în centrul DGASPC, având în vedere că această instituţie are un caracter deschis.