Cuplul Bianca - Victor Slav este oficial... istorie

După o căsnicie-fulger, de doar cinci luni, cuplul Bianca Drăguşanu - Victor Slav este oficial... istorie. Controversatul fotomodel şi prezentatorul TV de la Meteo au depus, ieri după-amiază, actele de divorţ. Bianca a fost dusă de mână, la notar, de viitorul ei fost soţ, cei doi punând parafa pe actul care va pune punct mariajului lor. La ieşirea din cabinet, cei doi şi-au mascat supărarea purtând câte o pereche de ochelari.

Se pare că Victor Slav nu a trecut, până la urmă, peste escapada amoroasă a soţiei sale alături de fostul ei iubit, Adrian Cristea, de la Paris, de la începutul anului. După o lună de gândire, lacrimi şi rugăminţi de iertare din partea Biancăi, Victor a decis să încheie nefericitul mariaj.

Tot ieri, fotbalistul Adrian Cristea îşi surprindea prietenii cu un mesaj postat pe Facebook. Revenit în ţară, zilele acestea, după ce a fost plecat două săptămâni în Israel, Cristea este convins că nimic nu-l va împiedica să o aibă din nou lângă el pe soţia lui Victor Slav. Astfel, fotbalistul a postat un mesaj ce pare a fi destinat Biancăi Drăguşanu. „Everything Is Under Control / Totul este sub control“, i-a transmis, zâmbind, Cristea fostei sale iubite. Acesta a ataşat mesajului şi o fotografie în care apare stând relaxat şi serios la masă, cu un pahar de vin roşu în faţă, de parcă ar savura fiecare moment.