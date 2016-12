Cuplul Obama a ales lucrările unor pictori moderni pentru decorarea Casei Albe

Michelle şi Barack Obama a împrumutat, de la mai multe muzee de artă din Washington, 47 de tablouri aparţinînd unor pictori americani şi străini moderni şi abstracţi, pentru a decora interiorul Casei Albe. Lista operelor împrumutate de la cinci muzee, printre care se numără National Gallery of Art şi Muzeul de Artă Modernă şi Contemporană Hirshhorn, a fost dată publicităţii de biroul de presă al Primei Doamne a SUA. Este un fapt neobişnuit ca un preşedinte să aleagă mai degrabă opere contemporane decît tablouri istorice sau tradiţionale din pictura americană.

Dintre cele 47 de opere ce alcătuiesc o colecţie variată, şapte pînze sînt operele unor artişti de culoare, dintre care unul este Glenn Ligon, care explorează teme precum politica şi rasele, folosind în tablourile sale diverse texte şi reproduceri ale unor fotografii. Tabloul ales de cuplul prezidenţial, intitulat “Black Like Me No.2”, reprezintă un omagiu textual adus cărţii jurnalistului alb John Howard Griffin, care a relatat experienţele prin care a trecut după ce şi-a înnegrit pielea. Pictorul William Johnson, care face parte din mişcarea de renaştere a culturii afro-americane “Rebirth of Harlem”, este bine reprezentat, cu patru picturi naive, precum Alma Thomas, una dintre primele pictoriţe afro-americane aparţinînd curentului abstract. Soţii Obama au ales şi cîteva obiecte din lut şi din cultura amerindienilor. Dintre operele clasice se remarcă doar tabloul “Sunset” al pictorului Winslow Homer şi două bronzuri de Degas, reprezentînd două dansatoare. În schimb, pictorii abstracţi Mark Rothko şi Josef Albers, artişti conceptuali precum Edward Corbett şi Jasper Johns sau aparţinînd curentului pop-art, precum Edward Ruscha, sînt bine reprezentaţi.

Cuplul prezidenţial american a ales şi cîteva pînze ale unor pictori de dincolo de Ocean, un fapt foarte rar la Casa Albă, locul în care tradiţia impune ca pictura americană să fie privilegiată. În afara bronzurilor lui Degas, cîteva naturi moarte semnate de pictorul italian Giorgio Morandi şi-au găsit un loc la Casa Albă, alături de o reprezentare impresionistă a oraşului Nisa, realizată de Nicolas de Staël. Vasele din lut vor fi expuse în Biroul Oval al preşedintelui american, ca şi modelul original al unui telegraf, realizat de Samuel Morse, protejat de o casetă de sticlă.

Jackie Kennedy a expus în premieră un Cézanne la Casa Albă, iar Hillary Clinton prefera operele abstracte semnate de Kandinski şi De Kooning şi a promovat-o pe Georgia O\'Keefe. George Bush a agăţat în Biroul Oval, în timpul mandatului său, un tablou al artistului texan Tom Lea, care reprezenta un cactus de dimensiuni mari, desenat pe fondul unui cer înnorat din vestul american. În afara celor două muzee deja citate, operele de artă alese de cuplul Obama provin de la Muzeul Indienilor Americani, de la Muzeul de Istorie Americană şi de la Smithsonian American Art Museum.