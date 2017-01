Cuplurile de îndrăgostiţi pot cîştiga bilete gratuite la Lenny Kravitz

Concertul celebrului intepret Lenny Kravitz va avea loc în această seară, pe stadionul Cotroceni din capitală, începînd cu ora 20.00, iar în deschiderea serii va cînta formaţia de brit indie-rock, „The MOOoD”. Biletele pentru eveniment mai sînt încă disponibile doar pe gazon B, în reţeaua magazinelor Diverta. În ziua concertului, se vor putea găsi bilete şi la chioşcurile amplasate la cele două intrări din stadion.

Tot astăzi, cuplurile de îndrăgostiţi care doresc să îl vadă pe Lenny Kravitz în concert au ocazia să cîştige bilete gratuite la concertul starului american. Astfel, tot ceea ce trebuie să facă perechile este să vină împreună la Stadionul Cotroceni, intrarea din Strada Doctor Lister, la ora 17.00, iar primele 100 de cupluri care vor avea o floare în mînă vor primi mult rîvnitele bilete.

300 de jandarmi şi poliţişti vor asigura ordinea la concertul lui Lenny Kravitz

Pentru concertul din această seară, accesul în incinta stadionului se va face între orele 16.00 şi 20.00. Pentru a evita aglomeraţia, se recomandă publicului să vină la stadion cît mai devreme. Spectatorii care deţin bilete pentru Tribuna 1, Gazon A şi Peluză vor putea intra de pe strada Dr. Lister, iar cei care deţin bilete pentru Tribuna 2 vor avea acces de pe Calea 13 Septembrie (Hotel Mariott). Posesorii de bilete în Gazon B sînt rugaţi să verifice pe bilet informaţiile despre calea de acces ce trebuie urmată.

Este interzis accesul în incinta locaţiei cu camere foto, video şi aparate de înregistrat audio, sticle, pahare, recipiente din plastic, mîncare, băutură, droguri, arme, obiecte contondente şi umbrele. Dacă vremea va fi nefavorabilă, spectatorii sînt rugaţi să lase umbrelele acasă şi să îşi aducă pelerinele de ploaie. În timpul concertului, mîncarea şi băutura vor putea fi achiziţionate doar pe bază de jetoane, nu cu bani în numerar. Preţul unui jeton este de 2,5 lei, acestea putînd fi procurate de la casieriile din stadion.

Potrivit Poliţiei Capitalei, pentru măsurile de ordine au fost mobilizaţi 196 poliţişti, din care 126 de la siguranţă publică, investigaţii criminale şi serviciul metrou, iar 70 de la circulaţie. Poliţiştii vor atenţiona agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în zona adiacentă Complexului Sportiv Cotroceni ca înaintea şi în timpul desfăşurării concertului să nu vîndă băuturi alcoolice. De asemenea, poliţiştii vor lua măsuri pentru a preveni comerţul ilegal cu bilete în zona stadionului şi vor organiza echipe de flagrant pentru prevenirea înşelăciunilor. Serviciul de poliţie metrou va asigura măsuri suplimentare de ordine publică pe magistralele ce duc spre stadion. Totodată, poliţiştii Brigăzii de Poliţie Rutieră vor fluidiza traficul în perimetrul stadionului. Potrivit Jandarmeriei Bucureşti, peste 100 de jandarmi vor asigura măsurile de ordine pe timpul desfăşurării concertului, pe traseele care duc spre Stadionul Cotroceni şi în zona adiacentă acestuia.

Concertul de pe Stadionul Cotroceni este inclus în turneul de promovare al albumului „It\'s Time For A Love Revolution\", turneu care va mai cuprinde şi Bulgaria, Turcia, Grecia, Olanda, Marea Britanie şi Irlanda.

Lenny Kravitz, un simbol al muzicii retro, a descoperit rock’n’roll-ul în liceu şi puternic influenţat de Prince şi Purple One, şi-a definitivat stilul inspirat de aceştia. A obţinut un contract cu Virgin Records, iar în 1989 a lansat „Let Love Rule\'\', prima piesă de succes pe piaţa muzicală. Albumul cu acelaşi titlu s-a bucurat de apreciere din partea publicului, deşi presa a rămas reticentă la imaginea retro a tînărului Kravitz. Au urmat albume ca „Mama Said\'\' (1991) şi „Are You Gonna Go My Way\'\' (1993), „Circus\'\' (1995) sau „Lenny\'\' (2001).

Kravitz are în palmares şi numeroase premii, printre care MTV, Billboard şi Grammy pentru cel mai bun artist rock, patru ani la rînd, între 1999 şi 2002.