Cupoanele sociale la preşcolari, amânate

Alocarea de cupoane sociale pentru educaţie şi de 500 euro pentru educaţia permanentă a fiecărui nou-născut va fi amânată până la finele anului viitor. De asemenea, se amână şi termenul de la care trebuie asigurată finanţarea de bază în învăţământul preuniversitar particular şi confesional acreditat. Legea Educaţiei adoptată la începutul anului 2011 prevede, printre altele, că statul trebuie să asigure finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi toţi elevii din învăţământul general obligatoriu de stat, particular şi confesional acreditat, în limitele costului standard per elev/preşcolar. Aceeaşi lege stabileşte că statul sprijină educaţia timpurie, ca parte componentă a învăţării pe tot parcursul vieţii, prin acordarea unor cupoane sociale în scop educaţional, în funcţie de veniturile familiei, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii. Educaţia antepreşcolară se organizează în creşe şi, după caz, în grădiniţe şi în centre de zi. Tot prin Legea Educaţiei a fost prevăzut că statul trebuie să sprijine dreptul la învăţare pe tot parcursul vieţii prin acordarea sumei reprezentând echivalentul în lei a 500 euro, calculat la cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data plăţii, fiecărui copil cetăţean român, la naşterea acestuia. Suma este acordată în scop educaţional în beneficiul titularului, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi se depune într-un cont de depozit deschis la Trezoreria Statului pe numele copilului de oricare dintre părinţi, împuternicitul acestora sau de reprezentantul legal al copilului, pe baza certificatului de naştere. Titularul contului este singura persoană care poate solicita sume din contul pentru educaţie permanentă, începând cu vârsta de 16 ani şi cu acordul expres al părinţilor, tutorelui sau reprezentantului legal. Sprijinul de stat pentru exercitarea dreptului la educaţie permanentă prin acordarea sumei reprezentând echivalentul în lei a 500 euro urma să fie acordat din 2013 tuturor copiilor născuţi după data intrării în vigoare a Legii Educaţiei, respectiv februarie 2011. Acordarea de cupoane sociale şi asigurarea finanţării de bază în educaţie au fost amânate şi de Guvernul Boc, în urmă cu un an, până la finele lunii decembrie 2012, în timp ce sprijinul financiar de 500 euro trebuia să fie alocat începând cu anul 2013.