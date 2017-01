Curăţenie de primăvară cu „Flori de mai”

Ca în fiecare an, Primăria Constanţa organizează acţiunea „Flori de mai”, devenită deja o tradiţie a administraţiei locale constănţene, care are ca scop înfrumuseţarea cvartalelor dintre blocuri şi demararea curăţeniei de primăvară. În acest an, acţiunea a fost programată să se deruleze între 8 şi 17 aprilie. Reprezentanţii Primăriei pun la dispoziţia constănţenilor 90.000 de fire de gard viu din specia ligustru, patru tone de gazon, două tone de var şi aproape 40.000 de pliculeţe cu seminţe de flori. Şeful Serviciului de Igienă Publică şi Spaţii Verzi din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală din Primărie, George Coman, a declarat că, pentru derularea acţiunii „Flori de mai 2011”, oraşul a fost împărţit în patru zone principale şi au fost stabilite în fiecare cartier 19 puncte în care sunt distribuite materiale pentru curăţenie şi pentru înfrumuseţarea zonei din jurul blocurilor. \"Vor fi formate comisii mixte pentru identificarea asociaţiilor de locatari şi livrarea materialelor. Pentru că este început de primăvară, facem apel ca locatarii să facă curăţenie în jurul blocurilor şi să văruiască pomii, iar după plantarea gardului viu să-l ude din abundenţă, pentru a asigura prinderea”, a declarat şeful Serviciului de Igienă Publică şi Spaţii Verzi. Reprezentanţii administraţiei locale îi roagă pe constănţeni ca, după ce strâng gunoiul rezultat la curăţenia de primăvară, să-l depoziteze în spaţiile special amenajate pentru gunoiul menajer, pentru a putea fi ridicat de lucrătorii de la Polaris. „Au mai fost situaţii în care gunoiul era depozitat în alte locuri, şi, deşi cei de la Polaris veneau să-l ridice pe cel menajer, nu-l vedeau şi pe cel rămas după curăţenia din grădini. Dacă întâmpină probleme, constănţenii ne pot contacta la tel. 0241/708.171, la Serviciul Spaţii Verzi din cadrul Primăriei Constanţa”, a mai declarat Coman. Pentru acest an, Primăria Constanţa a achiziţionat o specie nouă de gard viu. „Ne-am gândit la specia ligustru pentru că nu necesită îngrijire specială. Din experienţa anilor trecuţi am constatat că, deşi firele de gard viu achiziţionate erau specii clasice, ele aveau nevoie de o îngrijire mai atentă. De aceea am optat pentru o specie mai puţin pretenţioasă la plantat şi la prindere, cu o creştere mai rapidă”, a mai spus şeful Serviciului de Igienă Publică şi Spaţii Verzi. Sâmbătă şi duminică, reprezentanţii Direcţiei de Gospodărire Comunală au împărţit material dendrologic, var şi seminţe de flori pentru înfrumuseţarea cvartalelor dintre blocuri şi pentru curăţenia de primăvară în 12 zone din oraş: Aleea Lupeni, Balada, zona Flămânda, Piaţa Roşu, Parcarea Brick, la intersecţia străzilor Cişmelei şi Dobrilă Eugeniu, Piaţa Filipescu, Parcare City Park, Ţara Piticilor de la Pod Butelii, Complex Anda şi Piaţa Km 4-5. Weekend-ul următor, Primăria va împărţi materiale prin acţiunea „Flori de mai” în alte câteva zone din oraş.