Curcă a semnat cu Dinamo

Căpitanul Farului, George Curcă, va evolua în sezonul următor la Dinamo Bucureşti, fiind împrumutat de gruparea de pe litoral pe o perioadă de un sezon, cu opţiune de transfer definitiv pentru 200.000 de euro. Ieri, portarul constănţean s-a prezentat la stadionul din Ştefan cel Mare, unde a discutat ultimele amănunte cu oficialii bucureşteni şi a semnat contractul. Curcă pleacă în această dimineaţă în Franţa, unde se va alătura noilor săi colegi, aflaţi în cantonament la Aix les Bains. El ar putea debuta pentru Dinamo chiar în această seară, cînd, de la ora 21.00, bucureştenii susţin un amical contra vicecampioanei Franţei, Olympique Marseille. “Vreau să le transmit suporterilor dinamovişti că, din acest moment, sînt cîine sută la sută. Deocamdată, sînt doar împrumutat de la Farul, dar, dacă voi confirma, voi fi transferat defintiv. Bucuria este puţin umbrită, tocmai pentru că este vorba doar de un împrumut, însă voi face totul pentru ca Dinamo să-şi realizeze obiectivele. Este şansa mea de a cîştiga primul titlul de campion, pentru că am ajuns la o echipă mare, ce îşi propune an de an cîştigarea campionatului. Sper să facem o figură cît mai frumoasă şi în cupele europene. Celor de la Farul, le urez să promoveze rapid în prima ligă”, a spus Curcă. Tot ieri, Cosmin Băcilă şi Claudiu Voiculeţ, foştii mijlocaşi ai formaţiei constănţene, au parafat oficial trecerea la Internaţional Curtea de Argeş, semnînd contracte pe o perioadă de trei ani.

Cel mai spectaculos transfer din istoria Farului, Denis Alibec, a primit drept de joc pentru echipa de tineret a celor de la Internazionale Milano, după ce oficialii campioanei Italiei i-au înregistrat, ieri, contractul la Lega Calcio, forul care se ocupă de organizarea Serie A. Atacantul în vîrstă de 18 ani va face cunoştinţă cu noii săi colegi abia pe 21 iulie, cînd este programată reunirea lotului pregătit de Fulvio Pea. Pentru moment, Alibec se află în cantonament la Mogoşoaia, cu naţionala de juniori a României, alături de un alt mijlocaş constănţean, Cosmin Matei.

I.COMAN, S.TEODOREANU