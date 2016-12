Curcubeu de... murături la borcan!

MURĂTURI GATA PREPARATE Pentru unii, agricultura nu este o afacere, ci mai degrabă o tradiţie. „Este foarte greu să supravieţuieşti din agricultură, dar, dacă pui suflet, în cele din urmă reuşeşti. Am decis să mă prezint la acest târg cu speranţa că voi vinde mai multă marfă decât aş vinde în piaţă, acolo unde am o tarabă. Constănţenii trebuie să ştie că toate produsele de la acest târg sunt 100% româneşti”, a declarat Aneta Târniceriu, producător din comuna Cumpăna, care expune la Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului Dobrogean, de la Pavilionul Expoziţional. Femeia spune că, pentru constănţenii care nu au timp să umple borcanele cu murături, la standul ei se găsesc murături gata preparate. Preţurile variază între 25 şi 40 de lei pentru un borcan, în funcţie de mărimea acestuia. Aneta Târniceriu a înţeles, în decursul anilor, că murăturile gata preparate sunt de cele mai multe ori foarte apreciate, motiv pentru care s-a prezentat cu astfel de produse. „O lună şi jumătate, zi şi noapte, am muncit alături de familia mea pentru a pune murături la borcane, pe care ulterior să le vindem. Avem mai multe sortimente de murături care aşteaptă să fie cumpărate”, ne-a spus Aneta Târniceriu. În aceste condiţii, constănţenii sunt siguri că vor găsi la acest târg toate cele necesare pentru a umple cămara de iarnă. Cei care ştiu că nu găsesc timpul necesar sau, cine ştie, reţeta potrivită pentru murături pot achiziţiona produsele gata preparate de producători.

ORGANIZARE Aflată la a şasea ediţie, sărbătoarea de la Pavilionul Expoziţional este organizată în premieră de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) împreună cu entitatea similară din Tulcea. Dacă, iniţial, perioada de desfăşurare era între 27.09 - 06.10.2013, din cauza condiţiilor mete, organizatorii sărbătorii au hotărât, la solicitarea producătorilor, prelungirea evenimentului până în 13 octombrie. „Motivul principal este determinat de faptul că agricultorii nu pot intra în câmp pentru a culege produsele destinate comercializării”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Programul de vizitare este, zilnic, între orele 9.00 şi 20.00. Pentru Sărbătoarea Recoltei, RATC Constanţa prelungeşte traseele liniilor 40 şi 102 până la Pavilionul Expoziţional. Autobuzele vor opri în staţia special amenajată din faţa Pavilionului Expoziţional, pe sensul spre Centru.