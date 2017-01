Curenții marini împiedică creșterea temperaturilor la suprafața globului

15:58:29 / 24 August 2014

curenti si salinitate

Legat de ce spune cercetatorul de mai sus, pentru orice constantean care se respecta voi mentiona temperatura si transparenta apei la litoral. Normal, cind bate vintul de nord or est, apa Dunarii, miloasa este amestecata cu apa marii si rezultatul este o apa, la tarm, cu o temperatura acceptabla. Dar cind bate vintul de sud, apa la tarm este clara, poti face scufundari cu o vizibilitate pina la 10 metri, dar apa este rece chiar pina la 14 grade C. De ce? Apa Marii Negre are salinitatea cam de 16% iar apa Mediteranei, prin urmare la Bosfor, apa are alinitatea am de 32%. La Bosfor, cind bate vintul de sud, se creaza un curent ce "absoarbe" apa din Mediterana. Aceasta apa, mai grea se duce la fund, la suprafata ridicindu-se apa mai "usoara" ce este impinsa, de vint, catre nord. In citeva zile va ajunge si la Constanta, o apa clara dar rece. Micro climate...problema explicata de cercetatorii de la IRCM mai bine de 30 de ani in urma!