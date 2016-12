Curenţi anti-Băsescu în PDL

Acţiunile preşedintelui Traian Băsescu din ultimele zile au pus în dificultate conducerea PDL, care a anunţat ieri amânarea Consiliului Naţional de Coordonare (CNC) pentru data de 5 martie, în condiţiile în care şedinţa CNC trebuia să fie organizată la sfârşitul acestei săptămâni. CNC al PDL trebuia să convoace Convenţia Naţională a partidului, la mijlocul lunii mai, pentru a fi aleasă noua conducere a democrat liberalilor. Deputatul PDL Costică Canacheu a declarat, ieri, că motivele amânării CNC au fost “tactice” şi a admis că se discută şi propunerea ca peste o lună să aibă loc Convenţia Naţională, şi nu în mai, aşa cum era preconizat. “Suntem în coaliţie, fără doar şi poate că acest lucru condiţionează demersurile fiecărui membru al coaliţiei. În legătură cu strategiile viitoare privind actul de guvernare, o coordonare între partidele membre ale coaliţiei este necesară şi, pe aceste considerente, am luat decizia să amânăm CNC. Ce trebuia să facem sâmbătă era să precizăm calendarul de până la Convenţia din mai şi să adoptăm nişte modificari de statut pe care în Biroul Permanent Naţional le-am adoptat. Putem să facem şi peste două săptămâni. Nu e o grabă”, a declarat Canacheu. Vicepreşedintele PDL Valeriu Stoica a declarat, ieri, că PDL a amânat şedinţa de sâmbătă a CNC deoarece aşteaptă să se termine alegerile din UDMR şi doreşte să nu influenţeze competiţia din Uniune. Însă acestea sunt doar pretextele aruncate pe piaţă, pentru că adevăratele motive sunt cu totul altele. Cum în PDL nu există nimeni în prezent care să se poată contrazice cu Băsescu, liderii de partid nu fac decât să înghită pe nemestecate baloanele de săpun aruncate de preşedinte. De fapt, la întâlnirea de marţi, acest lucru a fost recunoscut chiar de unul dintre parlamentari. “Domnule preşedinte, vă spun un singur lucru, pentru că, sincer, în jurul dumneavoastră foarte greu creşte şi iarba, mi-aş dori să găsim formula, şi dumneavostră să o agreaţi, a acelui om care să poată să vă zică, argumentat, şi “nu”. Când îl vom găsi pe acel om, cu certitudine partidul nostru, într-adevăr, va demonstra că are oameni de valoare. În momentul de faţă noi avem o mare problemă, nu putem ieşi de aici să spunem că nu s-a întâmplat nimic, nu putem ieşi de aici să spunem că am avut un dialog constructiv în interior partidului. Cel mai neplăcut răspuns l-am avut noi astăzi la Camera Deputaţilor, când am numărat voturile şi am văzut că nu avem voturi. Dacă putem spune de ce nu am avut voturi acolo… atunci putem răspunde la multe alte întrebări”, a declarat deputatul PDL de Iaşi Nicuşor Păduraru. Afirmaţiile deputatului PDL nu fac să decât să demonstreze că de fapt Băsescu este creierul tuturor acţiunilor PDL-ului din ultimul timp. Nu ne-ar mira dacă am afla că Băsescu le-a cerut amânarea CNC, pentru a vedea cum se termină alegerile la UDMR, pentru a şti care sunt paşii de urmat. Alegerile din UDMR devin foarte importante pentru PDL, având în vedere că printre candidaţii la funcţia de preşedinte este şi un UDMR-ist care poate rupe coaliţia de guvernare şi poate îndrepta UDMR-ul către forţele unite ale opoziţiei. “Soluţia politică este continuarea cu acest guvern, pe care eu îl voi susţine. Atenţie, că dacă nu daţi o soluţie cu perspectivă pozitivă tuturor parlamentarilor alianţei, nu ştiu cât veţi mai avea majoritate. Dacă ne întâlnim cumva aici după o eventuală cădere a Guvernului, şi, dragii mei, aţi picat în 2009, nu voi face să vă spun decât “ce rău îmi pare”, i-a avertizat Băsescu pe parlamentarii PDL.