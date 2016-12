„Curs de 4,2 lei/euro şi creştere economică de 1,7%”

Leul ar putea încheia acest an la un curs de 4,2 lei/euro, după o volatilitate ridicată în primele două trimestre, estimează analiştii UniCredit. „Cursul are nişte evoluţii puţin previzibile, aşa cum s-a întâmplat în prima lună a acestui an, când aprecierea în faţa euro şi dolarului nu a fost conform aşteptărilor. Per ansamblu, această evoluţie se bazează revenirea economiei şi pe stabilizarea situaţiei naţionale”, spune economistul-şef al UniCredit Ţiriac Bank, Rozalia Pal. Ea estimează că investiţiile străine directe în România se vor situa în acest an între 4 şi 5 miliarde euro. „România este în urmă faţă de restul ţărilor din Europa Centrală şi de Est (ECE), pentru că înregistrăm în continuare scădere economică. În primul şi în al doilea trimestru din 2011 vom continua să vedem cifre negative, care schimbă destul de mult sentimentul investiţional”, spune Pal. Economistul-şef al UniCredit se aşteaptă la echilibru pe partea contului curent al României. „Datoria publică este la un nivel de stabilitate faţă de alte state care au probleme de lichiditate. Apar însă probleme pe partea de deficit şi, deşi am atins acel nivel stabilit cu FMI în 2010, sunt probleme cu arieratele, care s-ar putea să schimbe nivelul deficitului ca pondere din PIB, cu 1 sau 2 puncte procentuale”, apreciază Rozalia Pal, care mai estimează un avans de 1,7% al economiei, în 2011. Analiştii UniCredit mai spun că România are un necesar lunar de finanţare de aproape 5 miliarde lei, sumă suficientă pentru acoperirea deficitului bugetar şi pentru refinanţarea „instrumentelor de stat care ajung la maturitate”.