Curs de… patriotism

Mii de manifestanţi au participat la un protest la Hong Kong, în speranţa de a convinge Guvernul să renunţe la cursurile de patriotism chinez, înainte de redeschiderea şcolilor. Pe o vreme ploioasă, circa 40.000 de părinţi şi elevi s-au strâns în faţa sediului Guvernului. Este a doua manifestaţie după ce, în iulie, 90.000 de cadre didactice şi elevi au coborât în stradă pentru a protesta faţă de lecţiile de patriotism pe care le denunţă ca fiind o tentativă de spălare a creierului copiilor din regiunea semiautonomă Hong Kong, cu propagandă chineză. Adunarea a fost organizată înainte de deschiderea noului an şcolar, în cursul zilei de azi. Guvernul a cerut unităţilor de învăţământ să înceapă introducerea acestor cursuri, pe bază de voluntariat, cu începere din acest an şcolar, dar care vor deveni obligatorii în toate şcolile din 2016. Potrivit mass-media locale, majoritatea şcolilor nu vor organiza lecţiile în cauză în acest an. Un purtător de cuvânt al Ministerului chinez al Educaţiei a afirmat că Guvernul va continua să asculte toate punctele de vedere. Oficialii locali au precizat că educaţia naţională reprezintă un subiect important pentru a favoriza sentimentul de apartenenţă naţională, în contextul în care nemulţumirile faţă de regimul de la Beijing se intensifică în acest oraş din sudul Chinei cu o populaţie de şapte milioane de locuitori.