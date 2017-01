Curs de formare pentru tehnicieni-topografi

Fundaţia Şcoala Română de Afaceri (SRA), filiala Constanţa, în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Constanţa, Universitatea Ovidius - Facultatea de Construcţii şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) a lansat un program cu finanţare nerambursabilă din fonduri PHARE, pentru luarea de măsuri active pe piaţa muncii din Constanţa - Topography Training - Aid For Local Development (ToTAL - D). În contractul de finanţare nerambursabilă se menţionează că autoritatea contractantă este Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, iar cea de implemetare este Organismul Intermediar Regional POS-DRU Regiunea de SE. „Aceste cursuri de formare sînt benefice. Avem nevoie de forţă de muncă. În judeţ sînt mari deficienţe de forţă de muncă necalificată. În studiile efectuate se arată că pe piaţa de muncă este nevoie de tehnicieni-topografi”, a declarat Ion Dănuţ Jugănaru, director executiv al SRA Constanţa. Unul dintre obiectivele proiectului este de a contribui la dezvoltarea de noi abilităţi în rîndul a unui număr de 36 de şomeri, femei sau bărbaţi, cu domiciliul în municipiul Constanţa sau localităţi limitrofe, prin participarea la un curs de calificare sau recalificare în meseria de tehnician cadastru funciar topograf. Durata cursului este de opt luni şi are rolul de a spori capacitatea de angajare şi mobilitate profesională pe piaţa muncii din judeţul Constanţa. Un alt obiectiv al iniţiatorilor proiectului este ca minimum 10 persoane, respectiv 28% din numărul total de absolvenţi ai cursului, să fie sprijinite să se angajaze într-o perioadă de maximum 12 luni de la finalizarea proiectului. Valoarea totală din contractul de finanţare nerambursabilă este de 54.590 de euro, din care 75% provin de la UE, iar 25%, din fonduri naţionale. Contribuţia beneficiarului de grant, respectiv SRA Constanţa, este de 10,17%. Grupurile-ţintă vizate de proiect sînt şomerii tineri, cu vîrsta cuprinsă între 18 şi 24 de ani, fără calificări sau calificări ce nu mai sînt cerute pe piaţa muncii, şi şomerii de lungă durată, în care intră şomeri tineri şi adulţi. Potrivit declaraţiilor managerului de proiect, Rodica Marinică, proiectul se află în faza de selecţie a grupului-ţintă pentru identificarea abilităţilor, competenţelor, deprinderilor şi motivaţiilor individuale. „Am trimis scrisori unui număr de 300 de şomeri aflaţi în evidenţa AJOFM, în care am explicat că, pentru a putea urma acest curs, trebuie să aibă abilităţi practice. În termen de patru zile, 150 de persoane şi-au exprimat dorinţa de a participa la cursul iniţiat de Fundaţia SRA”, a declarat Marinică. Directorul OCPI, Ionel Spătaru, a declarat că, la nivelul judeţului Constanţa, există 138 de persoane fizice autorizate în meseria de tehnician-topograf, din care doar 50 o şi practică. „În judeţul Constanţa este nevoie de minimum 150 de tehnicieni-topografi, cea mai mare nevoie înregistrîndu-se la nivelul primăriilor”, a Spătaru. De exemplu, Primăria Ovidiu a scos la concurs, timp de patru ani la rînd, un post de tehnician-topograf, însă nu s-a prezentat nimeni.