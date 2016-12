Curs de formare sau excursie portocalie de relaxare?

Campania electorală portocalie a început mai devreme în localitatea constănţeană Ovidiu. Şi, pentru că profesorii au fost cei mai vitregiţi de actuala Putere, nu este de mirare că atenţia pedeliştilor s-a îndreptat, în primul rând, către aceştia. Potrivit surselor din administraţia locală, joi seara, mai mulţi profesori de la Grupul Şcolar „Ion Podaru” din Ovidiu au plecat, cu un autocar trimis de PDL, într-o minivacanţă la Predeal. Excursia profesorilor nu ar fi stârnit foarte mari nemulţumiri în rândul comunităţii locale dacă cursurile de vineri ale elevilor de la ciclul liceal nu ar fi fost date peste cap. „Am văzut cum, aseară (joi seara - n.r.), 20 de profesori, însoţiţi de directori, s-au urcat într-un autocar şi au plecat. Din discuţiile lor am înţeles că plecau într-o excursie în Predeal”, a spus unul dintre elevii grupului şcolar, care a refuzat să-şi divulge identitatea, de frica unor eventuale repercusiuni. Tot sub protecţia anonimatului, un alt elev a spus că s-a prezentat dimineaţă la unitatea de învăţământ şi a fost trimis, alături de colegii lui, acasă, spunându-i-se că nu se fac ore. În această situaţie s-au aflat mai mulţi elevi ai unităţii de învăţământ. Acuzaţiile aduse de membrii comunităţii din care face parte au fost respinse de directorul unităţii de învăţământ, prof. Mihaela Popovici, care a declarat că nu este vorba despre o excursie, ci de un curs de formare. „Împreună cu un grup de profesori am plecat la un curs de formare profesională în domeniul IT”, a spus prof. Popovici. Din păcate, potrivit surselor din administraţie, cursurile de perfecţionare nu explică invitarea unor reprezentanţi ai Poliţiei la manifestare. „Sunt nişte declaraţii false, nu am lansat nicio invitaţie de acest gen”, a răspuns directorul unităţii de învăţământ acuzaţiilor aduse. De asemenea, prof. Popovici a spus că orele elevilor nu au fost întrerupte, pentru fiecare profesor plecat fiind găsit un înlocuitor. La rândul lor, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa au declarat că directorul a comunicat participarea la cursul de formare, dar că aşteaptă şi o informare scrisă (?!) după ce acesta va reveni în localitate.