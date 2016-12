Curs de prim ajutor, susținut de profesorii șaguniști

„Andrei Şaguna” este prima universitate din ţară care a introdus în regim opţional cursul de acordare a primului ajutor, atât pentru studenţi, cât şi pentru profesori. Seria cursurilor de instruire din acest an universitar a fost încheiată de grupa cadrelor didactice ale Universităţii „Andrei Şaguna” din Constanţa care au participat, în prima decadă a lunii septembrie, la un curs de prim ajutor, susţinut de Adrian Mavromalidi, instructor SMURD la Centrul de formare şi pregătire în descarcerare şi asistenţă medicală SMURD Constanţa. Conducerea UAŞ s-a lăsat convinsă încă de anul trecut, când trei grupe de studenţi au absolvit cursul de acordare a primului ajutor, susţinut de acelaşi Adrian Mavromalidi, unul dintre cei mai buni instructori SMURD, decorat în acest an de preşedintele României cu Medalia „Meritul Sanitar” clasa a III-a, cu însemn pentru militari. În urma absolvirii cursurilor, atât profesorii, cât şi studenţii ştiu cum să reacţioneze dacă o persoană suferă un accident, un infarct, accident vascular cerebral, convulsii sau o obstrucţie a căilor aeriene, asigurând astfel șanse mai mari de supraviețuire victimei unei asemenea situații dramatice. Pregătirea va fi reluată odată cu începerea noului an universitar, cu studenţii anului întâi, bobocii care păşesc pentru prima dată pragul Universităţii „Andrei Şaguna”.