Curs festiv pentru studenţii şagunişti

Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa a găzduit, ieri, festivitatea de absolvire a promoţiei 2011 a Facultăţii de Psihosociologie. La manifestare a participat şi preşedintele Colegiului Psihologilor din România, prof. univ. dr. Mihai Aniţei, al cărui nume îl va purta promoţia de şagunişti. „Nu am visat niciodată să am o promoţie de studenţi care să-mi poarte numele, şi am visat la multe lucruri de-a lungul vieţii, o parte dintre acestea chiar împlinindu-se”, a declarat prof. univ. dr. Mihai Aniţei. În semn de recunoştinţă, absolvenţii i-au înmînat preşedintelui Colegiului Psihologilor din România simbolul promoţiei sub forma unei plachete de cristal cu însemnele şaguniste. De asemenea, rectorul Universităţii „Ovidius”, prof. univ. dr. Aurel Papari, i-a înmânat invitatului de onoare Medalia Omagială „Mitropolitul Andrei, Baron de Şaguna” şi titlul de Membru de Onoare al Senatului Universităţii. „L-am invitat pe prof. univ. dr. Mihai Aniţei să participe la acest curs festiv pentru că am dorit ca absolvenţii noştrii să afle chiar de la preşedintele Colegiului Psihologilor din România ce se aşteaptă pe viitor de la ei”, a declarat prof. univ. dr. Aurel Papari. El a adăugat că valoarea unei instituţii de învăţământ este dată de valoarea absolvenţilor acesteia, iar, în această privinţă, este mândru de promoţia „prof. univ. dr. Mihai Aniţei”. „Nu poţi spune că ai profesori buni dacă nu ai absolvenţi valoroşi”, a concluzionat rectorul universităţii constănţene.