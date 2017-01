Fundația Renașterea anunță că au început înscrierile online la cea mai populară cursă dedicată prevenției cancerului la sân din lume - ”Happy Run - Race for the Cure România”, care va avea loc pe 7 iunie, în București. Evenimentul va avea următorul traseu: Parcul Herăstrău / Piața Charles de Gaulle, bd. Mareșal Prezan, șos. Kiselleff, Piața Victoriei, bd. Aviatorilor. Competiția este structurată pe trei categorii: 5 km - cursa alergători, fun run - 5 km - alergare /plimbare persoane de toate vârstele, fun walk - 1 km - plimbare. ”Se vor forma echipe și competiții între școli, ambasade, spitale, companii, cluburi sportive și se vor oferi premii pentru echipa cea mai numeroasă, cea mai eficientă în strângerea de fonduri și cea mai funny. Cele trei curse reprezintă o modalitate de conștientizare a importanței prevenției cancerului și de celebrare a învingătoarelor în lupta cu cancerul”, se arată într-un comunicat al Fundației Renașterea. Potrivit organizatorilor, la eveniment vor participa numeroase personalități și vedete, printre ele numărându-se și Inna. Înscrierile se pot face sub forma unei donații, în perioada 7 mai - 6 iunie, online pe www.fundatiarenasterea.ro, dar și pe 7 iunie, în ziua cursei, între orele 8.00 și 10.00, la intrarea în Parcul Herăstrău, Piața Charles de Gaulle. Fondurile strânse vor fi folosite pentru a oferi teste gratuite femeilor din categorii vulnerabile (paciente oncologice, persoane cu venit redus), pentru a oferi proteze mamare externe, sesiuni de suport și informare asupra noilor terapii, susținere psihologică pentru paciente.