Cursă infernală pe străzile Constanţei

Cinci echipaje de poliţie şi o maşină a Detaşamentului de Intervenţii şi Acţiuni Speciale (DIAS) s-au aflat, sîmbăta trecută, pe urmele a doi bărbaţi despre care existau informaţii că ar fi implicaţi în dosarul „Excavatorul”- privind furturi de utilaje din străinătate - şi se ascund pe litoral. Acţiunea „Năvodul” a fost demarată după ce suspecţii au fost văzuţi în zona staţiunii Costineşti, la bordul unui autoturism marca Volkswagen, înmatriculat SM 20 ESE, dat în urmărire de anchetatori. În momentul în care au aflat că maşina se îndreaptă spre Constanţa, poliţiştii au format un filtru la intrarea în municipiu, în zona supermarket-ului „Real”. „Autoturismul a fost monitorizat pînă la intrarea în Constanţa, unde am încercat să îl oprim. Nu am reuşit, pentru că şoferul a accelerat şi a forţat trecerea. Am plecat pe urmele suspecţilor, care au reuşit, trecînd pe roşu, prin mai multe intersecţii, să străbată întregul oraş şi să ajungă în staţiunea Mamaia”, a declarat cms. şef Dorin Colidiuc, adjunctul şefului Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa.

Cursa a continuat în staţiunea Mamaia, cei doi suspecţi gonind în direcţia oraşului Năvodari. În apropierea hotelului „Modern”, fugarii au fost întîmpinaţi de un echipaj de poliţie, care le-a blocat drumul, forţîndu-l pe şoferul Volkswagen-ului să vireze în ultima clipă la dreapta, pe una dintre aleile care duc spre faleză. Ajuns în parcarea hotelului „Modern”, individul aflat la volan a frînat brusc, lovind două maşini, după care cei doi bărbaţi au coborît şi au rupt-o la fugă spre promenada din staţiunea Mamaia, abandonînd maşina cu cheile în contact. Deşi oamenii legii au tras două focuri de avertisment, aceştia şi-au continuat goana. După cîteva sute de metri, unul dintre ei, Dumitru Danci, în vîrstă de 22 de ani, din Borşa, a fost prins de poliţişti şi încătuşat. Al doilea individ a reuşit să se facă nevăzut, strecurîndu-se printre turişti. „Am găsit în parcarea hotelului „Modern” papucii suspectului care a scăpat şi am adus un cîine de urmă, care ne-a condus pînă la ieşirea din staţiunea Mamaia. Presupunem că acolo suspectul s-a urcat într-un mijloc de transport în comun”, a mai spus cms. şef Dorin Colidiuc. Oamenii legii spun că Volkswagen-ul este proprietatea unui om de afaceri din Maramureş. La audieri, Dumitru Danci le-a spus poliţiştilor că nu el a condus autoturismul.

Utilaje furate din străinătate

Se pare că cele două persoane urmărite sîmbătă de poliţiştii constănţeni ar avea legătură cu celebrul dosar „Excavatorul”. Amintim că procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală şi Serviciul Teritorial Maramureş - au coordonat, în nordul ţării, una din cele mai complexe acţiuni de destructurare a unei grupări infracţionale specializate în furturi de utilaje de construcţii din străinătate, peste 30 de persoane fiind cercetate pentru furt calificat cu consecinţe deosebit de grave. În dimineaţa zilei de 16 iulie s-au efectuat, simultan, 50 de percheziţii în localitatea Borşa, judeţul Maramureş, şi alte unsprezece descinderi la adrese din judeţele Arad, Timiş, Cluj şi Constanţa. Procurorii DIICOT Maramureş au emis, la acea dată, 15 mandate de aducere, iar nouă dintre cele 15 persoane audiate au fost prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă. Investigaţiile în acest caz au fost demarate de procurorii DIICOT în luna martie a acestui an, atunci cînd poliţiştii din Belgia şi Franţa au sesizat autorităţile române în legătură cu afacerile grupării care fura de pe teritoriile acestor state utilaje de mare forţă (excavatoare, macarale, buldozere) folosite în construcţiile de drumuri şi de imobile. Ulterior, utilajele, în valoare de 100.000 - 150.000 de euro, erau transportate cu trailere speciale în România, unde hoţii le vindeau sau le închiriau. Pînă în prezent, au fost identificate 20 de utilaje industriale noi, în valoare de 1,5 milioane de euro. Cercetările în acest caz nu au fost finalizate, iar anchetatorii spun că reţeaua ar fi mult mai amplă. Afacerea a fost estimată de oamenii legii la suma de trei milioane de euro.