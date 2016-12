Cursa pentru Oscar, o afacere de multe milioane de dolari pentru studiouri

Cât valorează un Oscar? Răspunsul depinde! Pentru Sony Pictures, care tocmai a lansat filmul ”The Social Network / Reţeaua de socializare” pe DVD şi va beneficia, fără îndoială, de o creştere a încasărilor, după ce a primit, marţi, opt nominalizări la premiile Academiei americane de Film, răspunsul este câteva zeci de milioane de dolari. Pentru Fox Searchlight, care a dat dovadă de multă intuiţie alegând să aştepte până pe 20 ianuarie pentru a lansa drama ”Black Swan” pe plan internaţional, răspunsul la întrebarea de mai sus ar putea fi 100 de milioane de dolari în box office-ul mondial sau chiar 150 de milioane de dolari, dacă Natalie Portman va primi, pe data de 27 februarie, premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal. În ceea ce o priveşte pe Natalie Portman, o victorie la gala premiilor Oscar ar propulsa-o în categoria actriţelor de la Hollywood plătite cu cel puţin zece milioane de dolari pentru un rol, precum Reese Whiterspoon sau Halle Berry. Natalie Portman a avut un onorariu de şase cifre pentru rolul din filmul regizat de Darren Aronofsky, realizat cu un buget de producţie de doar 13 milioane de dolari. În aceeaşi situaţie s-a aflat Halle Berry în urmă cu câţiva ani, ale cărei onorarii au început să depăşească zece milioane de dolari pe film, după ce actriţa americană a primit Oscarul pentru rolul din ”Monster\'s Ball / Puterea dragostei”.

Evident, cei care vor avea cel mai mult de câştigat sunt nominalizaţii şi viitorii laureaţi. Însă cursa pentru un Oscar a dat naştere unui veritabil sistem financiar, ale cărui tentacule se întind cu mult dincolo de concurenţi şi chiar dincolo de Academia de Film americană, care va încasa 65 de milioane de dolari în acest an, de la postul ABC, pentru drepturile de televizare a galei. Potrivit presei americane, acest post va taxa în 2011 cu 1,7 milioane de dolari fiecare spot publicitar de 30 de secunde, după ce, în 2010, preţul unei jumătăţi de minut de publicitate era de 1,3-1,5 milioane de dolari. Acest sistem include, la nivelul său de bază, patronii marilor săli de spectacole unde pot fi proiectate filme, precum Harmony Gold din Los Angeles, care solicită, de regulă, o taxă cuprinsă între 1.000 de dolari şi 3.500 de dolari pentru o proiecţie de film; închirierea unor săli mai mari, precum cea a Academiei de Film americane sau sediul Writers Guild of America poate costa până la 6.000 de dolari pentru o singură proiecţie; ziare renumite, precum ”The New York Times”, care primeşte aproape 100.000 de dolari pentru o reclamă color tipărită pe o pagină întreagă, deşi acest tarif este de doar 9.000 de dolari pentru o reclamă alb negru în ediţia din California de Sud şi, desigur, consultanţii specializaţi în premiile Oscar, consideraţi de neînlocuit, care fac parte din echipa aflată în spatele oricărui concurent.

Specialiştii în premiile Oscar, precum compania de PR 42West, pot încasa între 10.000 de dolari şi 15.000 de dolari pe lună pentru fiecare campanie de promovare a unui film. În acest an, această companie se ocupă de campaniile de presă ale multor filme celebre la Hollywood, precum ”The Social Network / Reţeaua de socializare”, ”The Ghost Writer” şi ”I Am Love”. Însă şi companiile mai mici de PR şi producătorii filmelor străine au şansa de a se descurca destul de bine din acest punct de vedere, în special dacă sunt nominalizate sau triumfă la Oscar, bonusurile primite de acestea putând să varieze între 5.000 de dolari şi 20.000 de dolari. Companiile care se ocupă de campaniile de promovare a filmelor produse de un studio major de la Hollywood pot încasa bonusuri de până la 100.000 de dolari, dacă filmele acelui studio primesc nominalizări multiple.

Alţi beneficiari ai cursei pentru Oscar sunt agenţiile de publicitate care realizează designul pentru afişele şi spoturile TV ale filmelor concurente. Încasările pot ajunge până la câteva sute de mii de dolari. În cazul filmului ”The Social Network / Reţeaua de socializare”, un nou spot TV inclus într-o campanie de promovare a filmului, creată special cu scopul de a mări şansele acestui film la premiile Oscar, poate costa între 10.000 de dolari şi 40.000 de dolari. Realizarea unui astfel de spot publicitar nu include însă şi sumele plătite de marile studiouri pentru şedinţele fotografice cu protagoniştii filmelor în cauză. Anul trecut, potrivit unor surse, un studio important de la Hollywood a cheltuit 240.000 de dolari, iar un altul a achitat 260.000 de dolari, pentru ca două staruri şi anturajele acestora să fie prezente la gala premiilor BAFTA de la Londra, unde nici măcar nu au câştigat vreun premiu. Însă, atunci când actorii rămân în Los Angeles, preţul pentru a-i face să participe la o petrecere de promovare a filmului rămâne mult mai accesibil. Organizatorii unei astfel de petreceri plătesc totuşi între 10.000 de dolari şi 50.000 de dolari pentru fiecare star invitat.

Alte studiouri, precum Lionsgate, aleg varianta de promovare investiţională, această companie a decis să expedieze câte o copie pe DVD a filmului ”Crash” fiecăruia dintre cei 120.000 de membri ai Sindicatului Actorilor americani (SAG). Costul operaţiunii a fost de 250.000 de dolari. Acest film a fost recompensat în 2006 cu Oscarul pentru cel mai bun film al anului. Costurile totale ale unei campanii complete de promovare se ridică la o sumă cuprinsă între două milioane de dolari şi cinci milioane de dolari. În ultimii ani, pentru filmele cu şanse reale, costurile totale de promovare au depăşit uneori zece milioane de dolari, ajungând până la 15 milioane de dolari. Lungmetrajul ”The Curious Case of Benjamin Button / Strania poveste a lui Benjamin Button”, produs de studiourile Paramount, deţine recordul în ceea ce priveşte cheltuielile ocazionate de cursa pentru Oscar, estimate la 15 milioane de dolari, deşi nici măcar specialiştii din interiorul studiourilor Paramount nu ar putea să avanseze o cifră exactă, deoarece este dificil de separat costurile de promovare din sezonul pentru Oscar de cele ocazionate de advertisingul clasic. În acest an, se pare că ”The Social Network / Reţeaua de socializare” va doborî recordul deţinut de ”The Curious Case of Benjamin Button / Strania poveste a lui Benjamin Button”, care a obţinut doar trei Oscaruri la categorii secundare din cele 13 nominalizări.

Merită, însă, pe termen lung, toate aceste investiţii costisitoare? Victoria de la Oscaruri nu a reuşit să îi transforme pe unii actori precum F. Murray Abraham (”Amadeus”), Cuba Gooding Jr. (”Jerry Maguire”), Forest Whitaker (”The Last King of Scotland”) şi Adrien Brody (”The Pianist”), în superstaruri. În cei opt ani care s-au scurs de la câştigarea premiului Oscar, Adrien Brody a jucat în filme desfiinţate de critici şi de public, precum ”King Kong” şi ”Predators” şi s-a făcut mai degrabă remarcat prin procesul intentat unei companii italiene, producătorii filmului ”Giallo”, cărora le-a cerut daune de două milioane de dolari - pentru nerespectarea contractului său, pentru încălcarea dreptului la propria imagine şi interzicerea comercializării peliculei pe DVD. Deşi în fiecare an sunt investite sume considerabile în campaniile de promovare, profitabilitatea unei astfel de acţiuni este adeseori pusă sub semnul întrebării. ”Milk / Preţul curajului” nu şi-a acoperit nici acum cheltuielile, a declarat o sursă din anturajul producătorilor acestui film despre un militant pentru drepturile homosexualilor, care le-a adus premiul Oscar atât protagonistului Sean Penn, cât şi scenaristului Dustin Lance Black.