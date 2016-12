Curse directe Bucureşti - Beijing sau Bucureşti - New York?

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) discută cu companiile Air China şi China Southern Airlines posibilitatea operării de curse directe între Bucureşti şi Beijing sau Shanghai. „La o conferinţă de specialitate la care am participat recent în Georgia au venit specialişti din Europa şi Asia, noi fiind interesaţi de rutele din America, în special cele din America de Nord, şi către Asia. Aici am fost să vorbim în special de rutele spre zona asiatică, însemnând în primul rând China. Am vorbit cu Air China, dar şi cu China Southern Airlines, încercând să venim în întâmpinarea lor cu cât mai multe informaţii, astfel încât să-i convingem ca într-un viitor cât mai apropiat să înceapă operarea către Bucureşti, în varianta de operare directă Bucureşti-Beijing sau Bucureşti-Shanghai”, a declarat Valentin Iordache, directorul Direcţiei de Relaţii Externe şi purtătorul de cuvânt al CNAB. Potrivit acestuia, companiile doresc să opereze cursele respective atunci când piaţa va fi suficient de matură, fiind puţin probabil ca acest lucru să se întâmple în acest an. În plus, au existat negocieri cu compania rusă Aeroflot, care deja operează cursa Bucureşti-Moscova şi vrea să adauge Bucureşti - Sankt Petersburg. „Sankt Petersburg este un oraş cu un potenţial turistic foarte mare, iar Bucureştiul poate fi interesant pentru cetăţenii ruşi din această zonă a Rusiei”, a spus Iordache. Oficialul CNAB a precizat că a purtat discuţii şi cu cea mai mare companie ucraineană, Ukraine International Airlines, pentru ruta Kiev-Bucureşti. De asemenea, încercând să convingă companiile aeriene din Extremul Orient şi mai ales pe cele din Statele Unite să opereze o perioadă mai îndelungată pe Aeroportul din Otopeni, reprezentanţii CNAB au pregătit acestor operatori oferte speciale. Vor fi discounturi mari în primii ani de contract, afirmă oficialul CNAB, cu condiţia ca partenerii companiei să-şi asume că vor opera curse directe timp de cel puţin cinci ani. „Nu poţi să vii să operezi fără taxe de aeroport şi după un an să te retragi. Obligativitatea este să operezi mai mulţi ani. Dacă o companie vine şi îmi operează curse directe spre New York sau Montreal nu va plăti taxe în primul an, de exemplu, în cadrul unui contract de cinci ani”, adaugă Iordache.

Pentru fiecare operare, companiile aeriene plătesc aeroportului taxe în funcţie de masa maximă la decolare.

Referitor la o posibilă cursă Bucureşti-New York, pentru aceasta se poartă de multă vreme negocieri, iar următoarele întâlniri cu companiile aeriene americane vor avea loc la sfârşitul lunii septembrie în Africa de Sud, la Durban.