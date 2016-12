Curs-pilot pentru navigatori, de azi până vineri

14:37:49 / 10 Decembrie 2014

cum functioneaza ceronavul

daca vrei sa pleci pe mare tre sa bagi cursuri frate multe si incet incet in functie de meserie dai intre cel putin 500 de euro si de obicei peste 1500 euro plus spagile de la examen de cel putin 10 lei ati cer 30 de lei de persoana . partea proasta e ca daca esti la inceput nu te indruma nimeni si se presupune ca stii ce ai de facut si faci cursuri aiure cu ultimii bani si sparanta ca pleci dar sansele sunt aproape zero. toti se gandesc la salariile care le iau la bordul vaporului dar nu stiu in ce iad se baga daca prind un loc de munca . si saraci au inceput cursurile si saraci o sa moara . SUNT INCREDIBIL DE PUTINI CEI CARE REUSESC IN ACEASA MESERIE . ATENTIE LA CE CURSURI FACETI FARA A AVEA GARANTIA UNUI LOC DE MUNCA.