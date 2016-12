Cursul continuă să urce şi a ajuns la 4,5400 lei/euro

ŞASE LUNI DE OSCILĂRI Banca Naţională a României (BNR) este chemată din nou să maseze cordul pieţelor financiare. Toată lumea se bazează pe BNR să stingă “focul” de pe pieţele financiare şi apoi să intervină şi alţii. Fie el uşor, jigărit, şchiop, greu sau nou, leul este al nostru. O parte a analiştilor financiar-bancari au încercat să inducă ideea că leul a tot atins zilele astea câte un “maxim istoric” din cauza schimbărilor de pe eşichierul politic, deşi ministrul Finanţelor, Florin Georgescu, a declarat că evoluţia leului este dictată de evenimente internaţionale. Ieri dimineaţă, dealerii au anunţat că, pe fondul suspendării preşedintelui Băsescu, cursul a urcat la 4,5400 unităţi. Şi rata oficială pentru dolar a bătut un nou record şi a urcat la 3,6480 lei/dolar. Analiştii financiar-bancari din România estimează că în următoarele şase luni cursul va oscila între 4,40 lei/euro şi 4,70 lei/euro, iar la finalul perioadei cotaţia se va plasa la 4,49 lei/euro. De asemenea, băncile comerciale au afişat vineri dobânzi de 4,93% - 5,38% pe an pentru depozitele cu scadenţa la o zi, similare celor de joi, de 4,93% - 5,39% pe an. Totodată, dobânzile pentru plasamentele pe termen de o săptămână au crescut nesemnificativ, la 4,95% - 5,43% pe an, după ce în ziua precedentă au fost de 4,92% - 5,39% pe an. Dobânzile încadrează în continuare rata dobânzii de politică monetară a BNR, de 5,25% pe an.

FLUCTUAŢIILE, UN DEZAVANTAJ Secretarul general al Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor din România (ANEIR), Mihai Ionescu, a declarat, la un post de televiziune, că fluctuaţiile de pe piaţa valutară sunt în dezavantajul oamenilor de afaceri, care nu mai au curajul să încheie noi contracte din cauza acestei incertitudini: \"În prezent, peste influenţele externe cauzate de criza europeană se suprapune criza politică internă, care se resimte pe piaţa valutară şi monetară. Când se va intra în normalitate, cursul se va stabiliza şi el, ceea ce va fi benefic pentru economie\". În opinia lui Ionescu, nu contează care sunt factorii de instabilitate, interni sau externi, situaţia în sine aduce prejudicii oamenilor de afaceri.