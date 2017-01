Cursul de schimb a avut, în 2007, cele mai ample oscilaţii din ultimii patru ani

Cursul de schimb leu/euro se situează, la finalul anului, sub nivelul înregistrat în primele şedinţe de tranzacţionare din 2007, după ce a consemnat cele mai puternice oscilaţii din ultimii patru ani, însă, calculat în funcţie de media anuală, moneda naţională a continuat să se aprecieze. Rata de schimb a înregistrat în 2007 oscilaţii de 16,42%, mişcări mai ample fiind consemnate în 2003, de 17,69%. Spre deosebire de intervalul 2004-2006, cînd maximele anuale au fost înregistrate în luna ianuarie, iar minimele în al doilea semestru, în acest an, nivelul minim, de 3,1112 lei/euro, a fost atins la 2 iulie, iar nivelul maxim, de 3,6221 lei/euro, la 23 noiembrie. În prima şedinţă de tranzacţionare din 2007, cursul oficial a fost calculat de Banca Naţională a României la 3,3560 lei/euro, pentru ca în ziua imediat următoare să urce la 3,3834 lei/euro. În luna ianuarie, cursul a depăşit, în cîteva şedinţe, pragul de 3,4 lei/euro, pentru ca pînă în luna septembrie să mai treacă această limită o singură dată, la 5 martie.

Leul s-a apreciat continuu faţă de euro în primele luni, pînă la minimul amintit, pentru ca ulterior să înceapă să se deprecieze, un ritm mai accelerat fiind consemnat în luna noiembrie. La sfîrşitul lunii iulie, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, declara că aprecierea leului s-ar putea dovedi nesustenabilă, şi că banca centrală preferă ca moneda să se stabilizeze singură. Deprecierea leului din ultimele două luni ale anului a fost impulsionată de reducerea încrederii investitorilor în fundamentele economiei româneşti, după publicarea unor date statistice referitoare la deficitul de cont curent, inflaţie şi creşterea economică. Informaţiile privind economia au venit pe fondul sentimentului negativ la nivel mondial, după declanşarea crizei creditelor ipotecare în SUA, în luna iulie. Deşi leul încheie anul în coborîre faţă de euro, la nivel de medie anuală se menţine tendinţa de apreciere. Astfel, în acest an, media se situează în jurul nivelului de 3,33 lei/euro, nivel calculat fără ultimele cotaţii din an, în timp ce în 2006 media a fost de 3,5245 lei/euro. Pentru anul viitor, Comisia Naţională de Prognoză anticipează un curs mediu de schimb de 3,3 lei/euro, leul urmînd să se aprecieze constant în următorii ani, pînă la o rată medie de 3,1 lei/euro la nivelul anilor 2012-2013. Guvernatorul BNR afirma, în luna octombrie, că rata de schimb va înregistra, în perioada următoare, creşteri şi scăderi, mişcări naturale, care vor fi consemnate în ansamblu de toată economia, deprecierea leului din toamnă fiind o corecţie. El a spus că, în viitor, mişcarea nu va fi neapărat liniară, existînd posibilitatea apariţiei unor slăbiri şi stagnări. Stabilitatea cursului de schimb este unul dintre criteriile de Maastricht, de a căror îndeplinire depinde adoptarea monedei europene de către oricare stat membru al UE. România are ca obiectiv intrarea în zona euro în 2014. Potrivit criteriilor de la Maastricht, moneda naţională poate fluctua într-o bandă de variaţie de plus/minus 15%, variaţie care reprezintă aprecierea sau deprecierea procentuală maximă faţă de media ultimilor doi ani. Conform unei prezentări susţinute de Mugur Isărescu în luna noiembrie, cursul de schimb a fluctuat, în acest an, între plus 11% şi minus 6,4%, iar în 2006 între plus 6,4% şi minus 9,1%.