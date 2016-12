Cursul euro ar putea ajunge la 4,5 - 4,6 lei/euro

Piaţa financiară ar putea avea o reacţie negativă pe termen scurt la rezultatul alegerilor, deoarece investitorii străini erau poziţionaţi pentru o victorie a lui Geoană şi învestirea rapidă a unui nou guvern, iar alegerile anticipate ar propulsa cursul la 4,5 - 4,6 lei/euro, potrivit specialiştilor ING. \"Cea mai negativă perspectivă rămâne cea a alegerilor anticipate. Într-un astfel de scenariu, ar putea avea loc o depreciere pronunţată a leului - avansul cursului peste 4,5-4,6 lei/euro - şi întârzierea tranşelor de la FMI dincolo de martie 2010. Însă, ţinând cont de comentariile recente ale politicienilor, acest scenariu are o probabilitate mai redusă decât formarea unui guvern minoritar sau a unei alianţe\", arată specialiştii ING într-o analiză a instituţiei bancare. Banca notează că scenariul învestirii rapide a unui guvern \"nu este cel mai probabil\" şi anticipează o posibilă formare a unui executiv în ianuarie. \"Acest lucru înseamnă că volatilitatea de pe pieţele financiare are şanse mari să persiste, exercitând presiuni în sens ascendent atât pe curs, cât şi pe dobânzi. În plus, odată ce negocierile cu FMI vor începe, am putea remarca noi presiuni asupra leului din moment ce Fondul va cere, cel mai probabil, implementarea unor măsuri dure şi realiste\", consideră analiştii ING. Totuşi, ING nu prevede \"intervenţii agresive\" şi estimează un curs de 4,3 lei pe euro pe termen scurt, respectiv 4,35 lei/euro la sfârşitul anului. Pentru primul trimestru al anului viitor, banca anticipează că leul se va tranzacţiona în jurul nivelului de 4,5 lei/euro. În plus, absenţa unui guvern ar putea determina BNR să menţină dobânda de politică monetară la 8% pe 5 ianuarie ( n.r. - data următoarei şedinţe a Consililului de Administraţie al BNR pe teme de politică monetară), se mai arată în analiza ING.