Cursul festiv al studenţilor Facultăţii de Medicină Dentară, încheiat cu o… cerere în căsătorie

La sfîrşitul fiecărui an universitar, studenţii îmbracă togile şi, în cadrul unei ceremonii organizate cu mult fast, cei care le-au fost îndrumători pe parcursul anilor de studii le înmînează diplomele de absolvire. Ieri, la Teatrul "Oleg Danovski", a avut loc cursul festiv al studenţilor de la Facultatea de Medicină Dentară şi de la cea de Farmacie, din cadrul Universităţii "Ovidius". Sala de spectacole a devenit prea mică pentru numeroşii absolvenţi, dar şi pentru dascălii şi părinţii lor."Pentru noi acestă zi are numeroase semnificaţii, deoarece la ceremonie va participa cea de a XII-a promoţie de medici dentişti, a X-a promoţie de tehnicieni dentari. Cei 21 de absolvenţi ai celei de a V-a ediţie, dar şi cea de-a III-a de tehnicieni dentari vor primi diplomele de absolvenţi tot în acestă zi. Absolvenţii anului VI de medicină dentară sînt nişte studenţi model, care pe tot parcusul studiilor nu m-au dezamăgit niciodată. Au fost extrem de uniţi şi, pe lîngă rezultatele excelente pe care le-au avut cu toţii, au ştiut să organizeze cele mai frumoase Baluri ale Bobocilor din istoria facultăţii noastre", a declarat decanul Facultăţii de Medicină Dentară, prof. univ. dr. Corneliu Amariei. Printre persoanele cele mai emoţionate s-a numărat şefa de promoţie a Facultăţii de Medicină Dentară, Gabriela Miu. "Timp de şase ani am muncit din greu, am învăţat şi am încercat să mă ridic la nivelul aşteptărilor profesorilor mei. Ultimul an a fost cel mai greu, mai ales pentru că am doi copii şi a trebuit să mă împart între viaţa de mamă şi cea de student. Acum am terminat şi deja îmi este dor de orele de curs şi de atmosfera din facultate", a spus şefa promoţiei 2006 a Facultăţii de Medicină Dentară, Gabriela Miu.

Ziua în care a absolvit cursurile a căpătat încă o semnificaţie pentru o studentă a Facultăţii de Farmacie, atunci cînd a primit o cerere în căsătorie. "O cunosc pe Adina de cinci ani şi m-am îndrăgostit de ea de cum am văzut-o. Habar nu avea ce surpriză o aşteaptă. Am avut emoţii, deşi ştiu că şi ea mă iubeşte, pentru că putea să nu accepte. Chiar dacă este un mod mai puţin obişnuit de a cere pe cineva în căsătorie, mie mi s-a părut cel mai potrivit. Asta pentu că am cunoscut-o la Balul Bobocilor de la Farmacie, cînd era în primul an şi ne-am îndrăgostit pe loc şi acum, după cinci ani, la absolvire am cerut-o de soţie", a spus Petruţ Tomescu, absolvent al Facultăţii de Medicină Dentară. Pentru Adina Moldovan surpriza a fost într-adevăr mare, ea mărturisind emoţionată că nu se aştepta la o cerere în căsătorie de faţă cu un public aşa numeros. "Nu am ştiut absolut nimic, nu s-a dat de gol în nici un fel", a declarat Adina Moldoveanu. Petruţ Tomescu ne-a spus că a avut şi trei complici, doi colegi şi... decanul Amariei. "Nu am auzit să se întîmple un asemenea eveniment la o festivitatea de absolvire din România şi sînt foarte bucuros că şi în acest domeniu sîntem primii", a declarat Corneliu Amariei. El a mai spus că a avut ocazia să tatoneze din timp "terenul" să vadă şi care este reacţia părinţilor şi a Adinei. La surpriza făcută de Petruţ Adinei au participat cadrele universitare, dar şi toţi colegii celor doi, care au păstrat secretul pînă ieri. Toată lumea le-a urat "Casă de piatră" şi s-au bucurat cu toţii de clipa de fericire a celor doi îndrăgostiţi.