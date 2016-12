Cursul între 4,1 şi 4,3 lei/euro este unul stabil

O variaţie a cotaţiilor între 4,1 şi 4,3 lei pe euro înseamnă stabilitatea cursului de schimb şi nu se poate spune că leul s-a depreciat sau s-a apreciat, a declarat, ieri, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu. „După părerea mea, cursul între 4,1 şi 4,3 lei pe euro este stabil. Dacă avem 4,2 lei la mijlocul marjei, e foarte bine”, a spus Isărescu. El consideră că o variaţie a cursului într-o marjă de 5% nu poate fi considerată ca depreciere sau apreciere a unei monede, arătînd că astfel de oscilaţii sînt normale şi ţin de mecanismele pieţei. Isărescu a atras atenţia că va deveni tot mai importantă corelaţia productivitate-salarii versus curs de schimb. „Dacă ne ocupăm de ea (corelaţia productivitate - salarii versus curs de schimb - n.r), nivelul actual nu va mai fi unul bun. Considerăm că sîntem într-o zonă de sustenabilitate pe dinamica actuală”, a spus Isărescu. În ceea ce priveşte dobînzile la depozitele bancare, Isărescu a precizat că ar trebui să se plaseze sub rata de politică monetară, respectiv sub 9% pe an, întrucît băncile pot să-şi asigure necesarul de lichiditate pe termen scurt de la banca centrală. Oficialul băncii centrale crede că dobînzile vor scădea în perioada imediat următoare. „Se dau în continuare dobînzi, chiar la depozite noi, cu 12-13%. Probabil că ceva în bucătăria internă a băncilor nu funcţionează. Distorsiunea este şi faţă de rata inflaţiei. La 6% inflaţie, băncile dau 6% rată reală. E un lux, ca să fiu delicat”, a spus guvernatorul BNR. Potrivit lui Isărescu, ratele înalte practicate de bănci sînt contrabalansate doar de informaţiile şi analizele negative privind România, care opresc un flux mare de capital către economie.