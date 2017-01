Cursul leului a urcat la maximul anului

Banca Naţională a României (BNR) a afişat ieri un curs de referinţă de 4,2322 lei/euro, în creştere cu aproape un ban (0,21%) faţă de cel de luni, acesta fiind cel mai înalt nivel din acest an. BNR nu a mai afişat un nivel atât de ridicat din 16 decembrie 2009, când cursul era de 4,2459 lei/euro. Luni, banca centrală afişase un curs de referinţă de 4,2234/euro. Astfel, după o evoluţie linişită în timpul nopţii, moneda naţională s-a depreciat brusc în această dimineaţă de la 4,2278 la 4,2395 lei/euro în jurul orei 11.30, după care tendinţa s-a inversat, leul ajungând la cotaţia de 4,23 lei/euro în jurul orei 13.00. Faţă de moneda americană, cursul de referinţă afişat de BNR a urcat la 3,4556 lei/dolar, cu aproape un ban (0,28%) faţă de nivelul de luni, de 3,4460 lei/dolar. Pe piaţa internaţională, dolarul s-a depreciat aproape constant, de la 1,2168 la 1,2266 dolari/euro. În piaţa monetară, dobânzile pe termen foarte scurt încadrau rata dobânzii de politică monetară, de 6,25% pe an. Astfel, în prima parte a zilei, BNR a afişat un nivel mediu al dobânzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 5,76% pe an, în scădere faţă de nivelul de luni de 6,04%, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobânda a coborât la 6,26%, de la 6,54% în şedinţa precedentă.