Cursul nu va evolua spectaculos în viitoarele trimestre

Moneda naţională nu va avea evoluţii spectaculoase în următoarele trimestre faţă de nivelul actual al cursului de schimb, potrivit reprezentantului României la Fondul Monetar Internaţional (FMI), Mihai Tănăsescu, care crede că, pe baza fundamentelor economice, paritatea de echilibru se situează între 4,2 şi 4,3 lei/euro. „E clar că rata de schimb valutar, aşa cum arată fundamentele economiei româneşti, are o variaţie între 4,2 şi 4,3 lei/euro, şi am văzut acest lucru în perioada ultimelor luni. Pentru fundamentele existente ale economiei româneşti este un curs de echilibru. Eu nu cred că vor fi evoluţii spectaculoase în perioada trimestrelor următoare în ceea ce priveşte actualul curs”, a spus Tănăsescu într-o emisiune televizată. Oficialul FMI consideră că este o mare greşeală în a face speculaţii cu privire la un anumit nivel al cursului, aşa cum procedează foarte mulţi oameni de afaceri. „Cursul de schimb leu/euro sau leu/dolar este o consecinţă a pieţei şi cred că astfel de semnale nu fac decât să înrăuţească”, a arătat Tănăsescu. În acest context, el a explicat că politica Băncii Naţionale a României (BNR) privind cursul de schimb este una corectă, la fel ca şi cea a băncii centrale din zona euro. „BNR joacă acest rol de stabilizator, iar evoluţia cursului este conformă cu ceea ce se întâmplă pe piaţa românească la ora actuală. Nu cred că banca centrală e un instrument care intervine frecvent şi ţine (cursul – n.r.)”, a mai spus Tănăsescu. Pe de altă parte, Tănăsescu crede într-un plan scurt de măsuri anticriză, care să poată fi implementat pe baza resurselor disponibile şi urmărit „24 de ore din 24” pentru a fi pus în practică, nu în liste care cuprind zeci de puncte şi idei. El a declarat că actuala criză a fost tratată superficial „de la bun început”. „Este foarte adevărat că nici nu am avut foarte mult loc de întors. Dar, în acelaşi timp, cred că acum, după un an, (...) mulţi politicieni au învăţat din criză”, a spus oficialul FMI. El consideră că România se află în prezent „într-o dificultate financiară”, care a afectat şi alte state din întreaga lume, dar şi din regiune. „Din păcate, un management de politici mai puţin performant şi un management al funcţiilor publice mai puţin performant au făcut ca noi să avem o situaţie puţin mai delicată decât în alte ţări, dar am ferma convingere că, începând de anul următor, într-o perioadă de stabilitate politică de trei ani, România o să depăşească acest moment”, a arătat reprezentantul FMI. Tănăsescu anticipează că România va înregistra creştere economică chiar de anul viitor, când avansul va fi timid. „Creşterea economică se va accelera în 2011 şi 2012. Important este ca măsurile de reforme structurale să fie consolidate”, a încheiat Tănăsescu.