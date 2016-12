Cursul s-a menţinut uşor sub 4,23 lei/euro

Cotaţiile monedei naţionale au avut variaţii reduse în cursul şedinţei interbancare de ieri, menţinându-se uşor sub 4,23 lei/euro până la închiderea sesiunii, în condiţiile în care valutele din regiune au înregistrat câştiguri însemnate faţă de euro. Dealerii nu au exclus posibilitatea ca banca centrală să fi intervenit indirect pe piaţă prin vânzare de euro, pentru a diminua rata de schimb. Volumele tranzacţionate au fost însă reduse. Valutele din regiune s-au apreciat cu 0,4 - 0,7% în raport cu moneda unică, susţinute de creşterile înregistrate de burse şi de avansul înregistrat de euro în faţa dolarului. Banca Naţională a României a calculat un curs oficial de 4,2285 lei/euro, cu 0,35 bani sub cel de miercuri, de 4,2320 lei/euro, astfel că moneda naţională se află la a şasea şedinţă consecutivă în care câştigă teren în raport cu euro. Pentru dolarul american, banca centrală a afişat o rată de referinţă de 3,3414 lei/dolar, cu 0,71 bani sub cea de miercuri, de 3,3653 lei/dolar. Leul a înregistrat astfel a şaptea şedinţă consecutivă în care s-a apreciat în raport cu moneda americană. Băncile comerciale au afişat joi dobânzi în scădere, de 2,27 - 2,77% pentru plasamentele cu scadenţa la o zi, după ce, miercuri, ratele s-au situat la 2,84 - 3,34%. Pentru depozitele cu scadenţa la o săptămână, dobânzile au coborât de la 4,71 - 5,21%, la 4,56 - 5,06%.