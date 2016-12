Cursul scade sub 4,4 lei/euro

Cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României (BNR) a scăzut ieri cu 0,99 bani (0,22%), la 4,3964 lei/euro, într-o piaţă liniştită, cu tranzacţii sub media obişnuită. Pentru dolarul american, banca centrală a publicat o paritate de 3,2290 lei, cu 0,71 bani (0,22%) sub cea de miercuri. Perechea leu/franc elveţian a coborât cu 0,43 bani (0,12%), la 3,6051 unităţi. „Perspectiva optimistă pe termen scurt a leului este susţinută şi de evoluţia puternică a monedelor regionale. Zlotul polonez, spre exemplu, a câştigat 0,8% în faţa euro, în ultimele două şedinţe“, notează analiştii ING Bank. Tot ieri, ratele medii ale dobânzilor practicate de băncile comerciale pentru depozitele atrase (ROBID) şi plasate (ROBOR), la 24 de ore, au scăzut uşor, la 1,77 - 2,27% pe an. Indicatorul ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile pentru creditele în lei acordate de bănci pe termen scurt şi mediu, a scăzut de la 2,68 la 2,67% pe an.