Cursul şi inflaţia vor scumpi RCA

CE PREŢ VOR ASIGURĂTORII Costul minim al poliţei de răspundere civilă auto obligatorie (RCA) ar trebui să fie de 160 - 180 euro pe an, ca să poată acoperi frecvenţa daunelor şi cheltuielile asigurătorilor, spun reprezentanţii brokerilor. „RCA reprezintă 37% din volumul total de subscrieri. Calculele arată că prima tehnică minimă ar trebui să fie de 128 euro. Dacă adăugăm şi cheltuielile companiilor de profil, atunci preţul corect al RCA ar trebui să fie de 160 - 180 euro. În prezent, toţi asigurătorii înregistrează pierderi pe segmentul RCA”, spun oficialii Uniunii Naţionale a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România (UNSICAR). Ei mai arată şi care sunt cele mai mari îngrijorări pentru firmele de profil, pe lângă preţul RCA: „Creşterea ponderii despăgubirilor acordate pentru vătămări corporale şi calitatea serviciilor oferite clienţilor de produse de asigurare. În plus, piaţa asigurărilor se află încă sub presiunea unor posibile şocuri externe”.

VOR SĂ EXTERNALIZEZE DAUNELE Brokerii spun că, în alegerea unei poliţe RCA, calitatea serviciilor oferite a devenit un factor mai important decât preţul. „De aceea, o posibilă soluţie pentru creşterea calităţii serviciilor aferente RCA ar fi instrumentarea societăţilor independente. De altfel, acest lucru a fost posibil până în 2010, când o normă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) a interzis externalizarea serviciilor de constatare şi lichidare a daunelor RCA”, spun liderii UNSICAR. Ei mai amintesc şi că ponderea despăgubirilor acordate pentru vătămări corporale tinde să ajungă spre 50%, fapt care ar putea scumpi RCA, în condiţiile în care limitele de răspundere pe această poliţă vor creşte substanţial în 2012.

ASIGURAREA LOCUINŢELOR VINE DIN URMĂ În 2011, asigurătorii au marcat o stabilizare a portofoliilor auto, care deţin supremaţia pe piaţa locală de asigurări, şi o creştere uşoară a altor segmente, cum ar fi asigurarea de bunuri şi proprietăţi. „Deprecierea cursului de schimb şi presiunile inflaţioniste reprezintă alţi factori care ar trebui să influenţeze nivelul tarifelor RCA, pentru că fluctuaţiile se reflectă direct în costul daunelor. Anul trecut, spre exemplu, şi dacă luăm în calcul doar majorarea TVA, tot ar fi trebuit să vedem o creştere a preţurilor practicate”, a declarat preşedintele UNSICAR, Bogdan Andriescu. Piaţa de asigurări generale a scăzut anul trecut cu 7,5%, la 6,69 miliarde lei. Segmentul Casco a înregistrat un declin de 25,12%, la 2,49 miliarde lei, în timp ce asigurările RCA au crescut cu 11,26%, la 2,5 miliarde lei.