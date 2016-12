„Cursul va ajunge la 4,84 lei/euro în 12 luni”

Cursul valutar va coborî, în 30 de zile, sub patru lei pe euro, dar va urca la 4,84 lei pe euro în 12 luni, dacă România nu va realiza reformele cerute de Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi banca centrală nu va interveni pe piaţa valutară, consideră Christian Blaabjerg, Chief Equity Strategist al Saxo Bank. „Scenariul de bază arată că rata de schimb va coborî într-o lună la 3,96 lei pe euro, pentru ca apoi să avanseze la 4,1 lei pe euro în trei luni şi la 4,84 lei pe euro în 12 luni”, a declarat Blaabjerg la Bucureşti, unde a prezentat concluziile raportului „Outlook 2010”, cercetare şi analiză macroeconomică realizată anual de către analiştii băncii. Saxo, cu sediul central în Danemarca, este o bancă de investiţii cu profil internaţional, specializată în servicii online de trading şi investiţii pe pieţele financiare. Blaabjerg a precizat că rata de schimb văzută în 12 luni nu are în considerare posibilitatea intervenţiei pe piaţa valutară a băncii centrale şi include întreruperea acordului cu FMI. „Dacă guvernul va îndeplini cerinţele FMI, leul nu se va deprecia aşa de mult, însă probabilitatea ca acest lucru să se întâmple este de sub 50%”, a spus oficialul Saxo Bank. Blaabjerg a arătat că, în cazul în care România îndeplineşte reformele cerute de FMI, leul se va aprecia faţă de euro şi dolar, iar cursul ar putea ajunge la 3,6 lei pe euro. Totodată, el a atras atenţia că estimările privind cursul valutar nu sunt legate de indicatorii fundamentali de la nivel macroeconomic, ci de primele de risc pentru România. În ceea ce priveşte cursul de schimb leu/dolar, Blaabjerg consideră că rata se va plasa la 2,89 unităţi într-o lună, pentru ca ulterior să crească la 3,32 într-un orizont de trei luni şi 4,21 unităţi în 12 luni. Referitor la economia România, oficialul Saxo Bank crede că Produsul Intern Brut (PIB) va avansa în 2010 cu 0,5%, că rata anuală a inflaţiei se va situa la 4,3%, iar deficitul de cont curent, la 5,6% din PIB.