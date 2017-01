Cursuri de calificare garantate de o instituţie inexistentă!

Agenţii economici care organizează cursuri de calificare au devenit oaia neagră a clienţilor care îi reclamă peste tot şi îi acuză că le iau banii degeaba. Şi nu din vina lor, ci din vina Ministerelor Educaţiei şi Muncii, care au tipărit greşit sute de mii de certificate de absolvire. Astfel, de la 1 ianuarie 2011, Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor a fost dizolvat şi înlocuit de Autoritatea Naţională pentru Calificări - o nouă insituţie, cu o nouă siglă, dar cu aceleaşi atribuţii. Cu toate acestea, Ministerul Educaţiei şi cel al Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au continuat să ceară Imprimeriei Naţionale tipărirea de certificate de absolvire sub titulatura şi sigla instituţiei deja... inexistente. Conducerea celor două ministere de atunci s-a trezit la realitate... abia după şase luni, când Agenţiile judeţene de Prestaţii Sociale şi miile de agenţi economici au atras atenţia că se tipăresc certificate „autentificate” de o instituţie care nu mai există de mult! „Aceste certificate se tipăresc la nivel naţional, în funcţie de necesităţile fiecărui judeţ în parte. Noi am solicitat, atunci, 10.000 de exemplare pe care acum le-am epuizat. După toate sesizările care s-au făcut, am primit adrese oficiale prin care ni s-a spus să sistăm eliberarea lor. Ulterior, s-a revenit asupra deciziei şi s-a continuat eliberarea până la epuizarea formularelor, urmând ca, acum, să se decidă când se va face tipărirea celor noi, cu sigla instituţiei înfiinţate în urmă cu un an şi jumătate”, a declarat directorul Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Constanţa, Laura Constandin. În martie 2012, s-a hotărât, din nou, suspendarea eliberării certificatelor pentru ca, mai apoi, să se decidă, iar, eliberarea lor până la epuizarea tipizatelor.

TOATĂ LUMEA, SUSPENDATĂ ÎN AER... Nici Ministerul Educaţiei, nici cel al Muncii nu au luat nicio decizie, aşa că agenţii economici s-au trezit pe cap cu sutele de mii de oameni care au plătit cursuri şi aşteaptă, din noiembrie 2011, certificatele pentru a putea profesa. Unii au pierdut joburi bune în străinătate, alţii au trimis pe capul patronilor, care nu au nicio vină în această poveste, controale peste controale de la tot felul de instituţii, sugerând că li s-au furat banii.

CONSTANŢA ÎMPRUMUTĂ FORMULARE, DAR SUNT TOT CELE VECHI Problema a rămas... în aer, iar noii miniştri încearcă acum să descurce iţele. Reprezentanţii instituţiilor din judeţele care mai au astfel de tipizate trebuie să-şi ajute colegii din judeţele care, din noiembrie, au rămas în pană. „În urmă cu câteva zile, am primit o adresă prin care suntem înştiinţaţi că vom primi 1.000 de tipizate de la Tulcea”, a precizat directorul Laura Constandin. Într-un an, Constanţa a eliberat mai bine de 9.000 de certificate ce conţin denumirea şi însemnele unei instituţii care s-a dizolvat la 1 ianuarie 2011! AJPIS Constanţa este asaltată de sesizări primite din partea agenţilor economici care organizează cursuri de calificare, însă deciziile trebuie să vină de la Bucureşti.