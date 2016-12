Cursuri de management al situaţiilor de urgenţă pentru edili

Rând pe rând, primari, prefecţi, preşedinţi de consilii judeţene, dar şi alţi reprezentanţi ai administraţiei publice locale sunt chemaţi să participe la o instruire pentru managementul în situaţii de urgenţă. În această săptămână, de la Constanţa, a fost programat să participe la cursuri primarul din Ion Corvin, Dumitru Nedea. Pe parcursul a cinci zile, edilul constănţean, alături de alţi reprezentanţi ai autorităţilor locale din toată ţara, iau parte la cursuri de pregătire în domeniul managementului în situaţii de urgenţă. Nedea a declarat că aceste cursuri se desfăşoară la Centrul zonal de pregătire în domeniul protecţiei civile de la Bacău. „Primarii sunt programaţi dinainte pentru a veni la cursuri. Eu, spre exemplu, am fost programat între 27 septembrie şi 1 octombrie să vin la acest curs. În această săptămână trebuia să fie prezenţi 50 de primari, însă unii dintre ei nu au venit. În paralel, vizităm şi obiectivele turistice din judeţ. Azi (.n.r. - ieri) am fost în vizită la Târgu Ocna şi în salină. Am constatat că Bacăul este o zonă foarte frumoasă”, a declarat primarul din Ion Corvin. Alături de Nedea a mai fost convocat la Bacău şi primarul comunei Horia, tot din Constanţa, însă el nu a răspuns invitaţiei autorităţilor naţionale.