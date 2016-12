Cursuri de ucenicie în Germania

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Constanţa promovează trei oferte de cursuri de formare profesională/ucenicie în Germania pentru domeniul hotelier-gastronomic (bucătar, specialist în domeniul hotelier şi specialist în restaurant), destinate tinerilor interesaţi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani. Aceste cursuri sunt finanţate din bugetul Ministerului federal pentru Muncă şi Afaceri Sociale din Germania, prin intermediul Proiectului „MobiProEU - The Job of My Life”. Programul se va desfăşura până la sfârşitul lui 2017 şi se adresează cetăţenilor din UE care nu au un loc de muncă şi doresc să beneficieze de sistemul german de pregătire sau să lucreze în unul dintre sectoarele care duc lipsă de personal în Germania. Sunt disponibile trei posturi de bucătar, patru posturi de specialist în domeniul alimentar şi patru posturi de specialist restaurant. Termenul-limită pentru transmiterea aplicaţiilor este 15 februarie 2014. Pentru informaţii suplimentare şi trimiterea CV-urilor în limba germană şi a solicitării de aplicaţie (scrisoare de intenţie în limba germană), trebuie să vă prezentaţi la consilierul EURES, Elena Pană, din cadrul AJOFM Constanţa, strada Lacului nr. 14, tel. 0241 481 553.