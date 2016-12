Cursuri mai atractive

Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa au organizat, ieri, conferinţa de lansare a proiectului Comenius Regio „Echilibrul între inteligenţă, emoţii şi fericire - provocare a tinerilor de astăzi într-o societate europeană instabilă” („IQ - EQ - HQ: elements for a balanced student facing the new challenges of an unstable European society”). Proiectul, al cărui beneficiar este ISJ Constanţa, este finanţat de Comisia Europeană prin programul Lifelong Learning (Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii), cu un buget de 36.500 euro şi se va derula în perioada 2012-2014, în parteneriat cu Directoratul Învăţământului Secundar din Pireu, Grecia. „Plecând de la cele trei elemente: inteligenţă, emoţie şi fericire, proiectul îşi propune să identifice cauzele ce determină schimbările din viaţa elevilor, după vârsta de 14 ani, factorii ce duc la anumite insuccese din viaţa lor, elemente ce pot duce la părăsirea temporară a şcolii şi chiar a abandonării definitive”, a declarat coordonatorul de proiect din cadrul ISJ, prof. Claudia Portase. Ea a precizat că în urma identificării factorilor care pot duce la abandonul şcolar, va fi organizat un curs de formare pentru profesori, în vederea creşterii atractivităţii orelor de curs. (A.J.)