Cursuri pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale

Potrivit specialiştilor, majoritatea tinerilor refuză să demareze o afacere din cauza birocraţiei şi accesului dificil la finanţări

Oficiul Teritorial al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Constanţa (OTIMMC) organizează, începînd de astăzi, cursurile din cadrul programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rîndul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare, denumit “Start”. “Programul se derulează pentru a doua oară în oraşul nostru, de această dată numărul solicitărilor fiind aproape triplu faţă de prima etapă, înscriindu-se 91 de tineri”, a declarat directorul executiv al OTIMMC Constanţa, Dumitru Nancu. El a precizat că obiectivul principal al cursurilor este de a-i învăţa pe tineri cum să pună bazele unei afaceri. Cursurile se vor desfăşura intensiv, în perioada 2-5 noiembrie, prezenţa fiind obligatorie. La sfîrşitul cursurilor, fiecare participant (care a avut o frecvenţă de minimum 90%) va elabora un plan de afaceri, pentru a completa prima etapă a cursului.

Cea de-a doua etapă constă în acordarea unui credit bancar, de maximum 10.000 de euro sau echivalentul în lei, şi a unui ajutor financiar nerambursabil, în limita a 20.000 de lei noi, pentru finanţarea celor mai bune planuri de afaceri. Alocaţia financiară nerambursabilă, în cuantum de maximum 40% din valoarea estimată a investiţiei, fără TVA, nu poate depăşi suma de 20.000 de lei pentru fiecare plan de afaceri în parte. Contribuţia personală a solicitantului va fi de 15% din valoarea estimată a investiţiei, fără TVA. În total, la nivel naţional, vor fi selectate 100 de planuri de afaceri. “S-a pus problema să se elimine contribuţia întreprinzătorului, dar s-a renunţat, întrucît se merge pe principiul bussinesului, şi anume că întreprinzătorul trebuie să fie solidar cu cel care îl finanţează. Consider că partea aceea de 15% îi responsabilizează pe tinerii întreprinzători“, a mai spus Nancu. În opinia tinerilor cele mai mari obstacole pe care le întîmpină în demararea unei afaceri sînt birocraţia şi accesul greu la finanţare. “Ne luptăm şi cu o mentalitate mioritică: aş face ceva, dar nu am cu ce. Eu cred că în acest moment surse de finanţare există, mai trebuie şi puţină responsabilitate din partea tinerilor. În acest an, cifrele sînt încurajatoare, astfel că sînt de trei ori mai mulţi tineri decît anul trecut care intenţionează să demareze o afacere. Sperăm ca şi numărul planurilor de afaceri depuse să fie mai multe“, a încheiat Nancu. Potrivit datelor statistice, în ţara noastră, un român din 100 îşi deschide o afacere, în timp ce media în ţările UE este de unul din patru.