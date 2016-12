Cursuri pentru medicii de familie

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP), prin Centrul Naţional de Prevenire şi Control al Bolilor Transmisibile, în parteneriat cu Societatea Română de Epidemiologie (SRE) şi SIVECO România, continuă proiectul POSDRU/81/3.2/S/59337 intitulat \"Formarea profesională în domeniul epidemiologiei şi promovarea utilizării noilor tehnologii pentru personalul din sectorul sănătăţii\". Managerul proiectului, dr. Florin Popovici, medic şef, Centrul Regional de Sănătate Publică Bucureşti, a declarat că până în momentul de faţă 530 de medici au absolvit cursurile de pregătire. “Dintre aceştia, 130 sunt medici epidemiologi şi 400 sunt medici de familie de pe întreg teritoriul ţării\", a spus acesta. Dr. Adriana Pistol, vicepreşedintele SRE, a arătat că cei care doresc să se înscrie la cursuri o pot face accesând direct adresa de email contact@epidemionet.ro de pe site-ul www.epidemionet.ro. Din acest moment se pot face înscrieri pentru ianuarie 2013. Cursurile se desfăşoară la Bacău, Bucureşti, Braşov, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi, Oradea şi Timişoara. Scopul proiectului este protejarea sănătăţii populaţiei faţă de bolile infecţioase prin îmbunătăţirea cadrului de perfecţionare profesională în epidemiologie, ridicarea standardului profesional prin tehnici şi instrumente noi, bune practici bazate pe evidenţe ştiinţifice recunoscute la nivel mondial şi utilizarea tehnologiei informaţionale şi a reţelelor de comunicaţii. În cadrul proiectului cu o durată de 2 ani şi 10 luni, în primul an a fost programată elaborarea tematicii şi a manualului de pregătire, portalului de instruire, precum şi selectarea participanţilor. În al doilea an sunt programate activităţi de pregătire profesională de tip educaţie medicală continuă precum şi formare profesională pentru iniţiere în tehnologia informaţională. În cel de-al treilea an, sunt programate centralizarea datelor, analiza impactului proiectului precum şi evaluarea eficienţei portalului.