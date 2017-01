Cursuri pentru profesorii care vor să își dea Definitivatul

08:34:10 / 08 Decembrie 2015

Bucovala-Nitu&Co, TORNADA PROSTIEI!

Cele doua vipere odioase din ISJ incurajeaza prostia si incompetenta. Teroarea din sistem produsa de prostia profesoarelor inspectoare devine insuportabila. Sunt parinte si cadru didactic si nu am vazut atat prostie si incompetenta niciodata. BUCOVALELE SUNT MAI PROASTE DECAT SARBU SAU ALICE X 10! Degeaba recitati prin cancelarie sau fumoar nesfarsite discursuri explozive, producatoare de agalatie contagioasa cu scopul de a orandui intelept si trainic educatia. In fata CP si a ziarelor care tac ca un cacat in iarba, sa va auzim, desteptelor. Suntem jalnici dragi colegi daca o proasta agramata este sefa noastra. Elegiac, tanguitor si melancolic trai de dascal.