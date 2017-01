Cursuri pregătitoare pentru absorbţia fondurilor europene

Şase serii de cursuri la distanţă (on-line) în domeniul managementului de proiect şi gestionării proiectelor, realizate cu fonduri europene de coeziune şi dezvoltare rurală, au fost organizate avînd în vedere că, începînd cu ianuarie 2009, se vor deschide noi linii de finanţare nerambursabile pentru România. Această finanţare provine atît din fondurile structurale, cît şi din Fondul de Dezvoltare Rurală (axa Leader), Programul Jeremie al European Investment Fund şi noua schemă de ajutoare de stat a Uniunii Europene pentru IMM-uri, pe componenta de cercetare-dezvoltare-inovaţie. Din această perspectivă, atît întreprinzătorii privaţi cît şi noii experţi din sectorul public vor avea nevoie de o formare mai cuprinzătoare pentru a putea face faţă noilor cerinţe de lucru. Eurolink-House of Europe, sub egida Platformei de Acţiune şi Intervenţie Rapidă „EU-RO Clearing Funds” şi Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”, membră a Federaţiei Europene a Şcolilor cu Acces la Diploma Europeană, a organizat primele şase serii de cursuri la distanţă în domeniul managementului de proiect şi gestionării proiectelor realizate cu fonduri europene. Acestea au fost frecventate de peste 160 de cursanţi, dintre care o mare parte au şi absolvit deja şi fac parte din „Alumni Club”, beneficiind de actualizări periodice ale informaţiei şi de condiţii speciale de participare în cuantum redus la evenimentele regionale şi naţionale organizate de Casa Europei, precum Forumul Civic şi de Afaceri pentru stimularea absorbţiei Fondurilor Europene, de pe 15 decembrie. Cursurile au un caracter trans şi interdisciplinar şi urmăresc să ofere o formare complexă a participanţilor, prin urmarea unui parcurs aprofundat în mai multe domenii/profesii care nu se supun în mod restrictiv standardelor profesionale pe care le acordă în mod curent formatorii acreditaţi de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei. Absolvenţii dobîndesc în mod preponderent o pregătire multi-disciplinară, complexă, specifică acestor cursuri de tip post-universitar, ce vizează următoarele domenii de expertiză: proiectare, design-engineering, realizarea studiului de fezabilitate, abilităţi legate de managementul ciclului de proiect (planificare, matrice logică, gestionarea echipei de resurse umane etc), analiză economico-financiară, consultanţă specifică realizării studiului de impact asupra mediului, abilităţi de marketing şi consultanţă în domeniul dezvoltării turistice, auditul intern şi extern, evaluarea proiectelor (assesment - faza de preselecţie, selectarea şi evaluarea impactului socio-economic al proiectelor), organizarea procedurii de achiziţii publice şi reglementările ajutorului de stat, consultanţă juridic-contractuală şi asigurare a derulării corecte a contractelor, monitorizarea şi raportarea narativă şi financiar - contabilă către autorităţile responsabile, implementarea sistemului de comunicare inter-instituţională şi a planului de relaţii publice. Grupa a şaptea a cursului online îşi va desfăşura modulele de curs pînă la sfîrşitul lunii februarie 2009.