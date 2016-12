Cursurile Black Sea Summer University, la final

Cursanţii celei de-a treia ediţii a Universităţii de Vară de la Marea Neagră - Black Sea Summer University susţin, astăzi, examenul final, în urma căruia vor dobândi, dacă promovează, o diplomă, precum şi cinci puncte de credite transferabile. Şcoala de vară, organizată de Asociaţia Studenţilor în Economie şi Business şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa, se desfăşoară până pe 15 iulie, în incinta universităţii constănţene. „Pentru acest an s-au înscris 22 de participanţi, din România, Ucraina, Rusia, Azerbaidjan, Turcia, Moldova, Olanda, Armenia şi Serbia”, a declarat managerul de proiect din cadrul Asociaţiei Studenţilor în Economie şi Business, Florin Grosu. Selecţia participanţilor a fost riguroasă, în condiţiile în care, pentru un loc la şcoala de vară aplică, în general, 8-12 candidaţi. Odată acceptaţi, cursanţii au luat parte la un training în cadrul căruia le-au fost prezentate noi moduri de-a privi lumea afacerilor. Cursurile au debutat pe 6 iulie. Printre cei care au susţinut cursuri în cadrul şcolii de vară s-au numărat şi reprezentanţi ai două universităţi de top din lume: Harvard şi Massachusetts Institute of Technology - MIT. Tema ediţiei din acest an a fost „Strategy and innovation” (Strategie şi inovare), subiectele dezbătute variind de la leadership şi change management la securitate energetică şi competivitate.