Curtea Constituţională nu se mai poate pronunţa pe hotărârile Parlamentului

ACTIVITATEA CC, ÎNCĂRCATĂ EXCESIV Hotărârile adoptate de Parlament sunt eliminate din categoria actelor asupra cărora se poate pronunţa Curtea Constituţională (CC), au decis, ieri, deputaţii jurişti. Comisia juridică a adoptat un raport favorabil la Legea prin care se modifică organizarea şi funcţionarea CC, în sensul eliminării hotărârilor plenului Camerei, ale plenului Senatului, precum şi cele ale plenului reunit din categoria actelor asupra cărora Curtea se pronunţă cu privire la constituţionalitate. Raportul favorabil a fost adoptat cu cinci voturi „pentru“ şi două „împotrivă“. Iniţiatorii actului normativ sunt deputatul PNL Cornel Pieptea şi senatorul PSD Georgică Severin. Modificarea aprobată în Comisia juridică reprezintă revenirea la forma de dinainte de 2010 a alin. 1 al art. 27 din Legea Curţii Constituţionale. În expunerea de motive a propunerii legislative, Severin şi Pieptea precizează că prin Legea 177/2010 în sarcina CC a fost stabilită şi pronunţarea asupra constituţionalităţii hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, a plenului Senatului şi a hotărârilor plenului celor două Camere reunite. Iniţiatorii consideră că prin această modificare din 2010 se „încarcă în mod excesiv activitatea CC, ceea ce dăunează bunului mers al activităţii acesteia şi exercitării rolului de arbitru instituţional, rol asumat nu de puţine ori, în contextul constituţional românesc“.

URMEAZĂ SENATUL Deputatul PNL Gheorghe Gabor a declarat că este normal ca hotărârile adoptate de către Parlament să rămână în vigoare şi CC să le respecte, el precizând că iniţiativa legislativă care scoate hotărârile Parlamentului de sub controlul CC este o revenire la legea veche. „CC este şi ea supusă Parlamentului, pentru că Parlamentul îi acordă bugetul. Or, din moment ce Parlamentul adoptă hotărâri, este normal ca aceste hotărâri să rămână în vigoare şi Curtea să le respecte. Deci nu mai pot să fie atacate la Curte“, a spus Gheorghe Gabor. El a adăugat că nu are niciun sens ca hotărârile date de Parlament să fie modificate de CC. „Dacă Parlamentul este organul legiuitor care poate să redacteze Constituţia, care trebuie să fie respectată de toate puterile din stat, ce sens mai are ca hotărârile date de Parlament să poată să fie modificate de către Curte? Este o întrebare şi răspunsul este că nu e necesar ca această Curte să se pronunţe în legătură cu hotărârile Parlamentului. Este o revenire la vechea lege“, a spus Gheorghe Gabor. Camera Deputaţilor este prima cameră sesizată, forul decizional fiind Senatul. Raportul la această iniţiativă legislativă urmează să intre astăzi în dezbaterea plenului Camerei, dar şi la sesiunea de vot final. De asemenea, cei doi parlamentari sunt şi iniţiatorii proiectului care modifică legea referendumului, un proiect legislativ care simplifică demiterea preşedintelui.