Curtea Constituțională s-a săturat să arbitreze meciurile politice?

După ani la rând în care Curtea Constituțională a României (CCR) a fost acuzată că a ajuns să guverneze România, prin deciziile pe care le-a luat în momente cruciale din punct de vedere politic, președintele CCR, Augustin Zegrean, rupe tăcerea. A tăcut când a fost acuzat că a făcut jocurile lui Traian Băsescu, atunci când referendumul de destituire a acestuia din funcția de președinte al României a fost înfundat deși peste trei sferturi din electorii care au votat erau de acord cu această demitere. A tăcut și când CCR a fost atacată la baionetă pentru deciziile luate în cazul controversatelor legi "Big Brother". A ales în schimb să vorbească acum, când instituția este iar în centrul atenției, pe fondul scoaterii în afara legii a interceptărilor SRI folosite în alte dosare decât cele privind siguranța națională. Cu toate că CCR se confruntă acum cu critici extrem de subțiri comparativ cu atacurile lansate asupra Curții în situațiile prezentate anterior.

CINE CERE JUDECATA CCR SĂ O ACCEPTE Zegrean s-a plâns că CCR este arătată cu degetul pentru că i s-a solicitat prea des arbitrarea unor situații politice. "Nu aș spune că a fost o perioadă politică tulbure. Românii sunt nervoși în politică. Dintotdeauna politica în România așa s-a făcut. (...) Sigur că de prea multe ori s-a apelat la noi să arbitrăm anumite situații politice (...) Nu mi se pare normală (n.r. această situație). De exemplu, foarte multe sesizări am avut în conflicte juridice de natură constituțională între instituțiile statului. Nu mi se pare normal ca instituțiile să nu comunice între ele și să nu aibă o colaborare loială între ele și să vină la judecata Curții și după aceea să ne și critice și una, și alta dintre părți. Nu mi se pare chiar loial lucrul acesta", a afirmat Zegrean, la TVR 1, referitor la momentul cel mai greu din mandatul de președinte al CCR. Zegrean a arătat că întreaga sarabandă de atacuri la adresa instituției pe care o conduce a început în 2010, când Curții i s-a dat o nouă atribuție, aceea de a verifica dacă hotărârile Parlamentului sunt constituționale. "După ce am început să pronunțăm decizii pe această competență, am primit critici nenumărate. Poate au fost situațiile în care am fost cel mai vehement criticați. (...) Noi nu putem să facem nimic fără să fim sesizați. Cei care vin la judecata noastră trebuie să o accepte", a spus Zegrean.

FĂRĂ AUTOSESIZĂRI? Președintele CCR a mai subliniat că instituția pe care o conduce nu a atacat niciodată pe nimeni și că judecătorii alături de care lucrează nu fac decât să dea sentințe cu privire la spețele care le sunt aduse în atenție. "Noi nu am reclamat niciodată pe nimeni nicăieri și nici nu o să le facem această cinste niciodată, dar sigur că nu este foarte plăcut să fim arătați cu degetul tot timpul, iar expresia nu-mi aparține. Aparține fostului director al SRI, care spunea că va avea pe cine să arate cu degetul. Nu știu dacă asta este metoda cea mai bună, să arăți cu degetul pe cineva. Nu-mi stă în obicei", a afirmat șeful CCR la TVR 1, în legătură cu atacurile la adresa instituției.